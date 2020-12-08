Apple разрабатывает часы со сканером отпечатка пальца

Компания Apple запатентовала систему считывания отпечатков пальцев Touch ID в умных часах Apple Watch.

Об этом сообщает MacRumors.

В самом патенте компания объясняет, как она планирует интегрировать систему Touch ID в кнопку, которая будет находиться в боковой части умных часов Apple Watch.

Такая система может быть использована как для идентификации пользователя, так и для разблокировки самого устройства.

Сейчас Apple Watch зависит от использования пароля и не запрашивает его повторно, пока устройство не будет снято с запястья.

Также Apple запатентовала камеру под дисплеем, цель которой блокировать фотовспышки, которые видны снаружи в темноте.