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Правительство изменило порядок госрегистрации транспортных средств

Правительство изменило порядок госрегистрации транспортных средств

Кабмин принял проект постановления, меняющий порядок госрегистрации, перерегистрации и снятия с учета транспортных средств: автомобилей, автобусов, самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним транспортных средств и мопедов.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Что предусматривает документ:

  • возможность подать заявление и документы, необходимые для получения номерных знаков и регистрационных номеров через е-кабинет водителя или Единый государственный портал админуслуг (если не нужен осмотр специалиста МВД);
  • недопущение отчуждения транспортных средств у владельцев, в отношении которых содержатся сведения в Госреестре должников.

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Кроме этого, упрощаются процедуры осмотра транспортных средств при государственной регистрации, перерегистрации и снятии их с учета.

Справка Finance.ua:

  • В Министерстве внутренних дел заявили, что увеличили количество онлайн-услуг в связи с пандемией коронавируса.
  • Международное водительское удостоверение выдается на основании национального водительского удостоверения в территориальных сервисных центрах МВД.

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По материалам Finance.UA
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