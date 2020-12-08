Правительство изменило порядок госрегистрации транспортных средств

Кабмин принял проект постановления, меняющий порядок госрегистрации, перерегистрации и снятия с учета транспортных средств: автомобилей, автобусов, самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним транспортных средств и мопедов.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Что предусматривает документ:

возможность подать заявление и документы, необходимые для получения номерных знаков и регистрационных номеров через е-кабинет водителя или Единый государственный портал админуслуг (если не нужен осмотр специалиста МВД );

недопущение отчуждения транспортных средств у владельцев, в отношении которых содержатся сведения в Госреестре должников.

Кроме этого, упрощаются процедуры осмотра транспортных средств при государственной регистрации, перерегистрации и снятии их с учета.

Справка Finance.ua:

В Министерстве внутренних дел заявили, что увеличили количество онлайн-услуг в связи с пандемией коронавируса.

Как передать, перезакрепить свой номерной знак.

Международное водительское удостоверение выдается на основании национального водительского удостоверения в территориальных сервисных центрах МВД .

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