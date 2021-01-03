Пять источников, которые помогут проверить работодателя

На сайтах поиска работы размещают вакансии тысячи компаний: как понять, какая из них подойдет больше всего? Как не наткнуться на мошенника, который лишь воспользуется вашей работой? Ответ один: нужно проверять работодателя. Эксперты The Point рассказали, где найти информацию о компании и чем она может быть вам полезна.

Страница компании на специализированных порталах для поиска работы. Во-первых, такие сайты довольно часто проверяют и верифицируют каждого работодателя, который публикует вакансию на сайте. Но чтобы найти работодателя на свой вкус, нужно идти дальше, а именно – на страницу компании. Компания, которая предоставляет о себе как можно больше информации, чтобы будущий сотрудник узнал все, что его интересует, – заботится о своей репутации и не хочет потерять ценного кандидата только из-за того, что он не узнает основную информацию о будущем работодателе.

Вакансия. Важно обращать внимание и на описание вакансии. Оно должно быть полным и точным, но не слишком пространным. Из описания вакансии вы должны понять, с чем придется работать, какими будут ваши обязанности. Все должно быть четко – без воды и завуалированных фраз типа «хороший доход», «легкая работа, подходящая каждому» и тому подобное.

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В описании также должно быть указано, что предлагает компания: условия работы, различные “плюшки”, поощрения и тому подобное. Здесь также надо обращать внимание на тон изложения информации – он должен быть дружелюбным, без агрессивного Caps Lock и явного неуважения к соискателю.

Сайт и соцсети компании. Если на корпоративном сайте вы видите актуальный дизайн, информацию, которая часто обновляется, истории успехов сотрудников компании, рассказы про корпоративы – значит, люди для этого работодателя действительно важны. С большой вероятностью в такой компании вам будет работать комфортно.

В соцсетях учреждения вы можете найти информацию о том, как устроена работа в компании, о ее ценностях, актуальных вакансиях, рассказы о корпоративном отдыхе и тому подобное.

СМИ. Теперь переходим к Google. По запросу названия компании часто можно попасть не только на ее сайт, но и на страницы онлайн-СМИ. Здесь часто публикуют свои блоги топ-менеджеры компаний или можно найти интервью с ними, которые дадут понять специфику работы, корпоративную культуру, ценности и тому подобное.

Отзывы. Не менее важно узнать отзывы от реальных работников компании. Однако стоит помнить, что на сайтах с отзывами о работодателе вы чаще встретите негативные высказывания. Ведь именно негатив вызывает у людей больше эмоций и побуждает поделиться ими с другими. Поэтому, читая такие отзывы, относитесь к ним достаточно критично. Также обращаете внимание на посты сотрудников – часто довольные работой сотрудники делятся впечатлениями на своих страницах в соцсетях.

Все эти источники в совокупности помогут вам проверить работодателя и принять правильное решение во время трудоустройства.