В Минцифре рассказали, какие госуслуги могут появиться онлайн в 2021

На цифровизацию в Государственном бюджете на 2021 год заложено 1,8 млрд грн, которые предусматриваются, в частности, на дальнейший перевод в онлайн около 200 самых популярных государственных услуг.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
В 2021 году Министерство цифровой трансформации продолжит переводить государственные услуги в онлайн, налаживать работу государственных реестров, покрывать страну доступом к высокоскоростному интернету, создавать специальный правовой режим для IT, развивать электронные доверительные услуги и тому подобное.
340 млн гривен будет направлено на:
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500 млн гривен в бюджете заложено на подключение к скоростному фиксированному интернету около 6 тысяч социальных объектов в селах.
Еще 602 млн гривен пойдет на национальную программу по информатизации. Будут реализоваться проекты цифровой трансформации в сферах здравоохранения и социальной защиты, образования, градостроительства, экологии и тому подобное.
Мінцифра также продолжит развивать сферу административных услуг. На расширение сети ЦПАУ предусмотрено 231 млн гривен Целью министерства является доступный ЦПАУ с качественными услугами в каждой территориальной общине.
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