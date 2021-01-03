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В Минцифре рассказали, какие госуслуги могут появиться онлайн в 2021

В Минцифре рассказали, какие госуслуги могут появиться онлайн в 2021

На цифровизацию в Государственном бюджете на 2021 год заложено 1,8 млрд грн, которые предусматриваются, в частности, на дальнейший перевод в онлайн около 200 самых популярных государственных услуг.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

В 2021 году Министерство цифровой трансформации продолжит переводить государственные услуги в онлайн, налаживать работу государственных реестров, покрывать страну доступом к высокоскоростному интернету, создавать специальный правовой режим для IT, развивать электронные доверительные услуги и тому подобное.

340 млн гривен будет направлено на:

  • развитие мобильного приложения и портала “Дія”. Минцифра планирует оцифровать 200 самых популярных государственных услуг для граждан и бизнеса;
  • развитие базовых государственных реестров. Планируется создание единой реестровой платформы и запуск полноценного реестра народонаселения, модернизация и наполнение государственного реестра прав, реестра объектов недвижимости, реестра адресов;
  • запуск специального правового режима Дія Сity, который планируется на первую половину 2021 года и способен в короткие сроки увеличить долю IT в ВВП страны почти вдвое;
  • развитие электронных доверительных услуг и электронной идентификации. Среди прочего, Минцифра вводит краткосрочную квалифицированную электронную подпись Смарт Дія в мобильное приложение – так государственные услуги будут доступны онлайн даже со смартфонов;

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  • развитие национальной образовательной платформы Дія.Цифровое образование и запуск новых образовательных курсов, которые помогут научить 6 млн украинцев цифровым навыкам;
  • развитие электронного документооборота в государственных органах и системы электронного взаимодействия Трембита. Это позволит уменьшить бюрократические процедуры и сэкономить средства и время на оказание услуг;
  • открытие приоритетных наборов данных, имеющих мощный антикоррупционный и экономический эффект.

500 млн гривен в бюджете заложено на подключение к скоростному фиксированному интернету около 6 тысяч социальных объектов в селах.

Еще 602 млн гривен пойдет на национальную программу по информатизации. Будут реализоваться проекты цифровой трансформации в сферах здравоохранения и социальной защиты, образования, градостроительства, экологии и тому подобное.

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Мінцифра также продолжит развивать сферу административных услуг. На расширение сети ЦПАУ предусмотрено 231 млн гривен Целью министерства является доступный ЦПАУ с качественными услугами в каждой территориальной общине.

По материалам Finance.UA
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