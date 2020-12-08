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Bolt закрыл раунд инвестиций на 150 млн евро

Bolt закрыл раунд инвестиций на 150 млн евро

Компания Bolt провела крупнейший раунд финансирования за время своего существования и привлекла 150 млн евро инвестиций.

Об этом говорится в сообщении компании.

Основным инвестором выступила компания D1 Capital Partners с участием Darsana Capital Partners. Привлеченные средства Bolt потратит на повышение качества и безопасности сервисов такси, самокатов, а также доставки еды в Европе и Африке.

В 2021 году Bolt планирует внедрить новые функции, направленные на повышение безопасности своих сервисов. Например, автоматический мониторинг поездки с использованием искусственного интеллекта для прогнозирования и предотвращения возможных случаев на дороге.

«Мы планируем реализовать еще более инновационные решения, такие как верификация личности водителя и автоматический мониторинг поездки с помощью искусственного интеллекта», – отметил соучредитель и генеральный директор компании Bolt Маркус Виллиг.

В компании подчеркнули, что с целью повышения безопасности поездок уже добавили кнопку SOS в приложении Bolt. Пока функция доступна только пользователям сервиса в Африке, ее могут использовать как водители, так и пассажиры сервиса.

В Bolt отметили, что несмотря на пандемию коронавируса компании удалось увеличить количество пользователей почти вдвое. В 2020 году сервис Bolt появился в 200 городах 40 стран мира. Количество его пользователей достигло 50 миллионов.

Сейчас сервис Bolt функционирует в 10 городах Украины. В 2020 году сервис появился в Днепре, Запорожье, Полтаве, Кривом Роге, Одессе и Виннице.

По материалам НВ
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