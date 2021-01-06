Развитие 5G до 2025: эксперты составили рейтинг стран

До 2025 года развитые страны Азии и Соединенные Штаты будут лидерами в мире по развитию сетей 5 поколения.
Об этом говорится в прогнозе GSMA Mobile Economy.
По оценкам экспертов GSMA, уровень проникновения 5G в 2025 году будет выглядеть следующим образом:
Читайте также: Операторы рассказали, когда в Украине можно ждать 5G
Как известно, в Украине официально утвердили план мероприятий по внедрению системы мобильной связи 5G. Согласно ему, тендер на выдачу лицензий на пользование радиочастотным ресурсом с использованием 5G должны объявить в октябре 2021 года, а передать частоты – в декабре 2021-го.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Возвращение техосмотра: к чему готовиться украинским автомобилистамВчера, 06:45 - 4206 9
В Кабмине сообщили, кто сможет пользоваться платными дорогами бесплатноВчера, 14:40 - 1128 4
Кто устанавливает тариф на водуВчера, 10:40 - 2071 3
В Минцифре рассказали, какие госуслуги могут появиться онлайн в 2021Позавчера, 18:13 - 1063 3
Когда необходимо уплачивать пенсионный сбор при приобретении легкового автомобиляВчера, 13:44 - 3532 2
Работа по совместительству: зачислят ли ее в специальный стажВчера, 16:10 - 9164
В НБУ объяснили, как отличить настоящий платежный сайт от фейковогоВчера, 10:10 - 6020 1
Кто на едином налоге в 2021 году не сможет обойтись без РРОВчера, 08:20 - 4648
Возвращение техосмотра: к чему готовиться украинским автомобилистамВчера, 06:45 - 4206 9
Когда необходимо уплачивать пенсионный сбор при приобретении легкового автомобиляВчера, 13:44 - 3532 2
SpaceX произвела первый запуск в 2021 годуПозавчера, 12:45 - 121
Стартовали продажи самого быстрого электрического гиперкара в мире (фото)06.01.2021, 11:54 - 850
Tesla поставила новый рекорд03.01.2021, 10:58 - 1403
"Мотор Сич" начала летные испытания лопастей для вертолетов24.12.2020, 17:10 - 1652 4
Китай запустил ракету Long March 8 с пятью спутниками22.12.2020, 12:10 - 813