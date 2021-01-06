Развитие 5G до 2025: эксперты составили рейтинг стран

До 2025 года развитые страны Азии и Соединенные Штаты будут лидерами в мире по развитию сетей 5 поколения.

Об этом говорится в прогнозе GSMA Mobile Economy.

По оценкам экспертов GSMA, уровень проникновения 5G в 2025 году будет выглядеть следующим образом:

Развитые страны Азии – 50%;

Северная Америка – 48%;

Европа – 34%;

Развивающиеся страны Азии – 22%;

Страны-участницы GCC Arab States – 21%;

Arab States – 21%; Россия и СНГ – 12%

– 12% Латинская Америка – 7%;

Остальные страны MENA – 4%;

– 4%; Африка – 3%.

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Как известно, в Украине официально утвердили план мероприятий по внедрению системы мобильной связи 5G. Согласно ему, тендер на выдачу лицензий на пользование радиочастотным ресурсом с использованием 5G должны объявить в октябре 2021 года, а передать частоты – в декабре 2021-го.