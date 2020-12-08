Спецфонд вместо "ковидного": Разумков объяснил различия

В 2021 году в Украине предусмотрено создание спецфонда, который будет решать три вопроса, связанные с противодействием COVID-19. При этом в нем будет меньше средств, чем было в “ковидном” фонде, поскольку в бюджете средства на противодействие коронавирусной болезни заложены в министерства направления.

Об этом в эфире одного из телеканалов сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

“По каждому министерству, которое непосредственно привлечено к борьбе с коронавирусом, если в прошлом году был отдельный большой фонд и из него все это происходило финансирование – в этом году (2021 году. – Ред.) – по каждому министерству есть отдельные программы для обеспечения существования государства и этих институтов, и тех, кто работает в этих областях, всем необходимым. Насколько это возможно в рамках бюджета”, – сказал Дмитрий Разумков.

При этом, по его словам, если сначала и не планировалось создавать отдельный фонд, то по итогам “большой дискуссии” – вчера-позавчера во время совещаний с представителями депутатских фракций, с членами правительства, премьер-министром и министром финансов – все-таки пришли к тому, что дополнительно будет создаваться спецфонд. “Туда будут направляться, скорее всего, по результатам первого квартала средства, которые будут идти на вакцинации, в поддержку медиков, в том числе увеличение заработных плат, их финансирование”, – добавил Дмитрий Разумков.

Он отметил, что это не будет “ковидный” фонд, как это было в этом году.

“Ковидный” фонд создавался в этом году, и все наполнение шло туда. Сегодня, я только что рассказал, что есть программы в каждом министерстве. У нас не может быть двух фондов, с одной стороны будет отдельный и называться “ковидным”, а тут специальный фонд, из него будут финансироваться конкретные вопросы, связанные с борьбой (с COVID-19. – Ред.). Если мы посчитаем с вами объем средств, то в этом фонде сейчас их будет меньше, потому что это отдельный специальный фонд”, – отметил председатель Верховной Рады.

По его словам, каждое министерство, которое связано с борьбой с COVID-19, получит свое финансирование.

“Фактически, это будет три вопроса. Первый вопрос – кроме 2,6 млрд, предусмотренных на вакцинации, в этом фонде будут закладываться средства дополнительные на вакцинации, на борьбу с коронавирусом и на финансовую поддержку медиков”, – отметил Разумков.