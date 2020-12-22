В Украине взлетят тарифы на электроэнергию: что приготовили в Кабмине

Министерство энергетики готовит варианты повышения тарифов на электроэнергию для населения в 2021-м. Согласно одному из предложений, в среднем стоимость “тока” может увеличиться до 2,1 грн за кВт*час (сейчас в среднем 1,1 грн).

Всего в ведомстве рассматривают три варианта повышения:

Первый – на начальном этапе отменить только льготный тариф. Сейчас при потреблении первых 100 кВт*час нужно платить только по 90 копеек за каждый. Также могут отменить “ночной” тариф (с 23.00 при установке двузонных счетчиков цена в два раза ниже). Если такое решение примут, 150 кВт*час подорожают с 174 до 252 грн.

Второй вариант – повысить тарифы на 30%, в среднем до 1,4 грн за каждый кВт*час. Этот вариант также озвучивали в Национальной комиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг. При этом общую проблему это не решит и население продолжит платить меньше себестоимости. К примеру, сейчас за 150 кВт*час нужно платить 174 грн, а после такого подорожания – около 226 грн.

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Третий вариант – сразу поднять цену до уровня себестоимости. Сейчас около 2,1 грн за каждый кВт*час. В таком случае за 150 кВт*час придется платить вместо 174 сразу 315 грн.

“Тариф на газ было легко поднять, потому что сделали это в период низких рыночных цен. То есть сразу потребители не почувствовали на себе подорожание. С электроэнергией не хотели трогать вопрос до местных выборов, потом начались дискуссии: ну как поднять сразу так резко?” – говорят собеседники правительства.

Справка Finance.ua: