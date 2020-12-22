В Украине взлетят тарифы на электроэнергию: что приготовили в Кабмине

Министерство энергетики готовит варианты повышения тарифов на электроэнергию для населения в 2021-м. Согласно одному из предложений, в среднем стоимость “тока” может увеличиться до 2,1 грн за кВт*час (сейчас в среднем 1,1 грн).
Всего в ведомстве рассматривают три варианта повышения:
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“Тариф на газ было легко поднять, потому что сделали это в период низких рыночных цен. То есть сразу потребители не почувствовали на себе подорожание. С электроэнергией не хотели трогать вопрос до местных выборов, потом начались дискуссии: ну как поднять сразу так резко?” – говорят собеседники правительства.
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