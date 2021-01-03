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Во сколько украинцам обойдется "содержание" нардепа в 2021

Во сколько украинцам обойдется "содержание" нардепа в 2021

Народный депутат от “ЕС” Алексей Гончаренко обнародовал данные из государственного бюджета 2021 года в части расходов на одного нардепа.

Об этом сообщается в Telegram-канале нардепа.

В государственном бюджете на 2021 на народных депутатов запланировано 90 тыс. грн на компенсацию проезда по Украине на одного нардепа в год.

Компенсация жилья каждому народному депутату запланировано 237 500 грн в год.

Также в бюджет внесены следующие годовые расходы на одного народного избранника:

  • 1500 грн – канцелярские принадлежности;
  • 4890 грн – городские, междугородные телефонные разговоры;
  • 8000 грн – командировки помощников-консультантов в избирательные округа;

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  • 2000 грн – на содержание помещений в избирательных округах;
  • 670 грн – расходы на проведение и организацию встреч нардепа с избирателями.
По материалам depo.ua
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