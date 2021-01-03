Во сколько украинцам обойдется "содержание" нардепа в 2021

Народный депутат от “ЕС” Алексей Гончаренко обнародовал данные из государственного бюджета 2021 года в части расходов на одного нардепа.
Об этом сообщается в Telegram-канале нардепа.
В государственном бюджете на 2021 на народных депутатов запланировано 90 тыс. грн на компенсацию проезда по Украине на одного нардепа в год.
Компенсация жилья каждому народному депутату запланировано 237 500 грн в год.
Также в бюджет внесены следующие годовые расходы на одного народного избранника:
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