Во сколько украинцам обойдется "содержание" нардепа в 2021

Народный депутат от “ЕС” Алексей Гончаренко обнародовал данные из государственного бюджета 2021 года в части расходов на одного нардепа.

Об этом сообщается в Telegram-канале нардепа.

В государственном бюджете на 2021 на народных депутатов запланировано 90 тыс. грн на компенсацию проезда по Украине на одного нардепа в год.

Компенсация жилья каждому народному депутату запланировано 237 500 грн в год.

Также в бюджет внесены следующие годовые расходы на одного народного избранника:

1500 грн – канцелярские принадлежности;

4890 грн – городские, междугородные телефонные разговоры;

8000 грн – командировки помощников-консультантов в избирательные округа;

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2000 грн – на содержание помещений в избирательных округах;