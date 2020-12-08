НБУ отсрочил наказание банков за непрофильные активы

Национальный банк предоставил банкам больше времени для очистки балансов от активов, которые не используются ими в ходе ведения банковской деятельности.

Изменения предусмотрены постановлением правления НБУ №158 от 11.12.2020 и вступают в силу с 15 декабря 2020 года.

Речь идет преимущественно об объектах жилой и коммерческой недвижимости, которые банки получили на баланс в процессе взыскания залогового имущества по кредитам.

Регулятор разрешил банкам не вычитать из капитала балансовую стоимость непрофильных активов:

приобретенных в собственность до 30 декабря 2021 года (включительно) – в течение 3-х лет для всех непрофильных активов;

приобретенных в собственность с 31 декабря 2021 года – в течение 2-х лет для жилой недвижимости и 1 года для других непрофильных активов.

Это решение обусловлено, в частности, негативным влиянием пандемии и карантинных мер на рынок недвижимости.

Ранее НБУ собирался вычитать из капитала банков стоимость непрофильных активов с 2021 года.