НБУ отсрочил наказание банков за непрофильные активы

Национальный банк предоставил банкам больше времени для очистки балансов от активов, которые не используются ими в ходе ведения банковской деятельности.
Изменения предусмотрены постановлением правления НБУ №158 от 11.12.2020 и вступают в силу с 15 декабря 2020 года.
Речь идет преимущественно об объектах жилой и коммерческой недвижимости, которые банки получили на баланс в процессе взыскания залогового имущества по кредитам.
Регулятор разрешил банкам не вычитать из капитала балансовую стоимость непрофильных активов:
Это решение обусловлено, в частности, негативным влиянием пандемии и карантинных мер на рынок недвижимости.
Ранее НБУ собирался вычитать из капитала банков стоимость непрофильных активов с 2021 года.
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