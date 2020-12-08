0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 73 0

НБУ отсрочил наказание банков за непрофильные активы

НБУ отсрочил наказание банков за непрофильные активы

Национальный банк предоставил банкам больше времени для очистки балансов от активов, которые не используются ими в ходе ведения банковской деятельности.

Изменения предусмотрены постановлением правления НБУ №158 от 11.12.2020 и вступают в силу с 15 декабря 2020 года.

Речь идет преимущественно об объектах жилой и коммерческой недвижимости, которые банки получили на баланс в процессе взыскания залогового имущества по кредитам.

Регулятор разрешил банкам не вычитать из капитала балансовую стоимость непрофильных активов:

  • приобретенных в собственность до 30 декабря 2021 года (включительно) – в течение 3-х лет для всех непрофильных активов;
  • приобретенных в собственность с 31 декабря 2021 года – в течение 2-х лет для жилой недвижимости и 1 года для других непрофильных активов.

Это решение обусловлено, в частности, негативным влиянием пандемии и карантинных мер на рынок недвижимости.

Ранее НБУ собирался вычитать из капитала банков стоимость непрофильных активов с 2021 года.

По материалам Финансовый клуб
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.