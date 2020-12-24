Где украинцы будут праздновать Новый год (опрос)

Новогодние праздники – особые, поэтому обычно каждый украинец планирует яркое празднование заранее: кто-то берет туры в Европу, кто-то летит в другой уголок мира, а кто-то празднует в Украине с друзьями или родственниками. Но 2020 изменил реальность: мир разделился на красную, желтую и зеленую зоны, а планы на масштабные путешествия пришлось отложить.
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Многие страны будут праздновать Новый год за закрытыми границами и с многочисленными ограничениями на проведение массовых мероприятий. Так, в конце ноября украинское правительство активно обсуждало возможность введения полного локдауна накануне новогодних праздников. Однако было принято решение ужесточить карантин уже после Нового года – в период с 8 до 24 января 2021 года. Кстати, посмотреть перечень ограничений, которые будут действовать на карантине зимних каникул, можно по ссылке.
Finance.ua решил спросить у своих читателей о планах на празднование Нового года, и вот что мы узнали:
А какие у вас планы на Новый год? Один из безопасных и комфортных вариантов – заказать еду в и арендовать собственный дом для своей компании. Finance.UA решил проанализировать, сколько стоит аренда частных домов на Новый год в Украине.
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