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Где украинцы будут праздновать Новый год (опрос)

Где украинцы будут праздновать Новый год (опрос)

Новогодние праздники – особые, поэтому обычно каждый украинец планирует яркое празднование заранее: кто-то берет туры в Европу, кто-то летит в другой уголок мира, а кто-то празднует в Украине с друзьями или родственниками. Но 2020 изменил реальность: мир разделился на красную, желтую и зеленую зоны, а планы на масштабные путешествия пришлось отложить.

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Многие страны будут праздновать Новый год за закрытыми границами и с многочисленными ограничениями на проведение массовых мероприятий. Так, в конце ноября украинское правительство активно обсуждало возможность введения полного локдауна накануне новогодних праздников. Однако было принято решение ужесточить карантин уже после Нового года – в период с 8 до 24 января 2021 года. Кстати, посмотреть перечень ограничений, которые будут действовать на карантине зимних каникул, можно по ссылке.

Finance.ua решил спросить у своих читателей о планах на празднование Нового года, и вот что мы узнали:

  • большинство украинцев очень ответственно относятся к своему здоровью и, даже несмотря на то, что жестких ограничений на Новый год не будет, все же останутся встречать его дома. Среди наших респондентов таких оказалось 63%;
  • 15% опрошенных наведаются к родным и близким;
  • загородный комплекс или отель для встречи грядущего года выбрали 3% украинцев;
  • еще 3% готовы арендовать дом или квартиру, чтобы отпраздновать Новый год в компании друзей.

А какие у вас планы на Новый год? Один из безопасных и комфортных вариантов – заказать еду в и арендовать собственный дом для своей компании. Finance.UA решил проанализировать, сколько стоит аренда частных домов на Новый год в Украине.

Львов, Киев и другие: Стоимость аренды домов на Новый год-2021

По материалам Finance.UA
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