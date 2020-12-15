Porsche показала три эксклюзивных концепта (фото)

Компания Porsche опубликовала фото трех своих концептуальных моделей, разработанных в период с 2005-го по 2019-й. Ранее бренд не проводил презентацию этих авто, а теперь раскрыл их публике.

Из года в год различные автопроизводители проводят презентации своих новых концептуальных моделей, которые вскоре оказываются на конвейере.

Но иногда компании оставляют концепты в секрете, вплоть до их выхода в серию.

Так и произошло с тремя ранее неизвестными моделями Porsche, изображение которых на днях опубликовали представители штутгартского бренда.

Компания разрабатывала эти авто в период с 2005-го по 2019-й и только сейчас решила показать их широкой аудитории в своей книге Porsche Unseen.

Среди концептов есть полностью электрический микроавтобус Porsche Renndienst, гражданская версия Porsche 919, который победил в гонке «24 часа Ле-Мана», а также Porsche Vision Spyder в стиле спортивного кабриолета Porsche 550, который выпускался в 1950-х.

Модель 919 Street компания обещала укомплектовать силовой установкой на 900 л. с., аналогичной той, которая была установлена в настоящем гоночном авто. Предполагалась также разработка гибридного варианта.



Фото: Porsche

Футуристический семейный фургон Renndienst должен был оснащаться исключительно электрическими моторами и повторять дизайн первого поколения микроавтобуса Volkswagen Transporter.



Фото: Porsche

Ну а последний концепт Porsche Vision Spyder должен был быть выполнен в стиле легендарного спорткара Porsche 550 Spyder, на котором разбился актер Джеймс Дин в 1955-м на шоссе в Калифорнии.



Фото: Porsche

На номерном знаке этого концепта даже было написано «Little Rebel», — это отсылка к одноименному художественному фильму (Бунтарь без причины) с Дином в главной роли.