Porsche показала три эксклюзивных концепта (фото)

Компания Porsche опубликовала фото трех своих концептуальных моделей, разработанных в период с 2005-го по 2019-й. Ранее бренд не проводил презентацию этих авто, а теперь раскрыл их публике.
Из года в год различные автопроизводители проводят презентации своих новых концептуальных моделей, которые вскоре оказываются на конвейере.
Но иногда компании оставляют концепты в секрете, вплоть до их выхода в серию.
Так и произошло с тремя ранее неизвестными моделями Porsche, изображение которых на днях опубликовали представители штутгартского бренда.
Компания разрабатывала эти авто в период с 2005-го по 2019-й и только сейчас решила показать их широкой аудитории в своей книге Porsche Unseen.
Среди концептов есть полностью электрический микроавтобус Porsche Renndienst, гражданская версия Porsche 919, который победил в гонке «24 часа Ле-Мана», а также Porsche Vision Spyder в стиле спортивного кабриолета Porsche 550, который выпускался в 1950-х.
Модель 919 Street компания обещала укомплектовать силовой установкой на 900 л. с., аналогичной той, которая была установлена в настоящем гоночном авто. Предполагалась также разработка гибридного варианта.
Фото: Porsche
Футуристический семейный фургон Renndienst должен был оснащаться исключительно электрическими моторами и повторять дизайн первого поколения микроавтобуса Volkswagen Transporter.
Фото: Porsche
Ну а последний концепт Porsche Vision Spyder должен был быть выполнен в стиле легендарного спорткара Porsche 550 Spyder, на котором разбился актер Джеймс Дин в 1955-м на шоссе в Калифорнии.
Фото: Porsche
На номерном знаке этого концепта даже было написано «Little Rebel», — это отсылка к одноименному художественному фильму (Бунтарь без причины) с Дином в главной роли.
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