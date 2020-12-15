МЭА прогнозирует самый резкий спад потребления электроэнергии с середины ХХ века

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует падение мирового потребления электроэнергии на 2%, что является наиболее резким спадом с середины ХХ века.

Об этом со ссылкой на отчет агентства сообщает Power Engineering International.

В отчете прогнозируется, что спрос на электроэнергию вырастет примерно на 3% в 2021 году. Этот показатель будет значительно слабее, чем рост спроса на электроэнергию более чем на 7% в 2010 году, через год после мирового финансового кризиса.

Китай будет единственной крупной экономикой, которая будет наблюдать более высокий спрос на электроэнергию в 2020 году. Но его ожидаемый рост примерно на 2% намного ниже недавнего среднего показателя в 6,5%. У других крупных потребителей электроэнергии, включая США, Индию, Европу, Японию, Корею и Юго-Восточную Азию, ожидается снижение среднего спроса в 2020 году.

Однако, согласно прогнозам, производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), таких как энергия воды, ветра и солнца, вырастет почти на 7% в 2020 году. Угольная генерация в этом году сократится на 5%, что станет крупнейшим спадом за всю историю наблюдений. Производство атомной энергии сократится примерно на 4%, а производство электроэнергии на быстрых нейтронах – на 2%. Это означает, что общие выбросы CO 2 от производства электроэнергии должны снизиться на 5% в 2020 году.

Согласно отчету, рост производства возобновляемой энергии продолжится в 2021 году, увеличившись более чем на 6%. В следующем году ожидается рост ядерной энергетики на 2,5% благодаря возобновлению продаж во Франции и Японии и запуску новых заводов в Китае и ОАЭ.

В странах с развитой экономикой рост ВИЭ и ядерной энергетики будет продолжать сокращать пространство, которое остается для ископаемого топлива. Ожидаемый рост цен на природный газ, скорее всего, повлияет на природный газ больше, чем на уголь.