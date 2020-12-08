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АМКУ оштрафовал «Зеонбуд» на 25 млн гривен

АМКУ оштрафовал «Зеонбуд» на 25 млн гривен

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал провайдера цифрового эфирного телевидения стандарта DVB-T2 ООО «Зеонбуд» за злоупотребление монопольным положением при предоставлении услуг по трансляции телепрограмм общенациональных каналов в цифровом формате DVB-T2.

АМКУ обязал «Зеонбуд» прекратить нарушение и наложил штраф в размере 25,726 млн грн.

Как отмечается в сообщении комитета, с сентября 2011 года по декабрь 2019 года «Зеонбуд», злоупотребляя монопольным положением, устанавливал тарифы на телекоммуникационные услуги без каких-либо расчетов и экономических обоснований таких тарифов. При этом в дальнейшем «Зеонбуд» менял тарифы путем предоставления скидок без всякого экономического обоснования.

«В то же время скидки для различных телекомпаний варьировались без всяких на то оснований. Поэтому получалось, что за одни и те же услуги разные компании платили от нуля до 100% тарифа», — отметили в АМКУ.

Своим решением комитет признал указанные действия «Зеонбуда» нарушением законодательства о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным (доминирующим) положением путем установления таких цен, которые невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции на рынке.

Как сообщалось, в конце октября текущего года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании в четверг продлил лицензии провайдера цифрового эфирного телевидения стандарта DVB-T2 ООО «Зеонбуд» сроком на 10 лет.

«Зеонбуд» — оператор цифровой многоканальной телесети в составе четырех мультиплексов в стандарте DVB-T2 (MPEG-4). Получил лицензию Нацсовета по телерадиовещанию в декабре 2010 года.

По материалам Капитал
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