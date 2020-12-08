ФГВФЛ вернул контроль над тремя зомби-банками

Благодаря “антиколомойскому” закону ФГВФЛ удалось вернуть контроль над частью неплатежеспособных банков, решения по ликвидации которых ранее отменяли суды, – так называемые зомби-банки.
Об этом рассказал заместитель директора-распорядителя Фонда Виктор Новиков.
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“У нас было шесть банков, в которых мы потеряли контроль. Благодаря этим документам мы восстановили контроль над тремя банками – «Велес», «Премиум», «Союз», – сказал он.
Вскоре Фонд восстановит контроль и над другими зомби-банками.
“И по еще трем банкам у нас уже есть определенные положительные сдвиги» – «Капитал», Златобанк и Укринбанк – относительно взятия их под контроль. Поскольку в этих банках очень много было решений и изменения организационных форм, и два банка даже перестали быть «банками», организационно стали небанковскими учреждениями, то в отношении них процесс может больше затянуться, но мы надеемся, что уже в первой половине следующего года мы возьмем под контроль эти банки», – отметил Виктор Новиков.
“Антиколомойский” закон также позволяет выигрывать еще не завершенные судебные противостояния.
“Кроме того, уже есть решения по банкам, в которых мы не потеряли контроль, относительно подтверждения права Фонда контролировать и осуществлять ликвидацию этих банков. Например, по банку «Киевская Русь» уже есть это решение с учетом требований нового закона и решения Большой Палаты Верховного суда», – сказал он.
Виктор Новиков рассчитывает, что благодаря новому закону Фонд больше не будет терять контроль над неплатежеспособными банками.
О решении Большой Палаты Верховного Суда чиновник Фонда рассказывал в начале года.
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