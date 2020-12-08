Кабмин продлил ограничения на въезд иностранцев

Кабинет министров Украины продлил ограничения на въезд иностранцев. Среди требований – наличие страхового полиса.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №1236 об установлении карантина в Украине.

Для пересечения украинской государственной границы иностранцами и лицами без гражданства необходим полис страхования, выданный страховой компанией, зарегистрированной в Украине.

Разрешен въезд при наличии полиса от иностранной страховой компании, которая имеет представительство на территории Украины или договорные отношения со страховой компанией – партнером на территории Украины.

Полис должен покрывать расходы, связанные с лечением COVID -19, и обсервации.

Страховка должна действовать весь срок пребывания в Украине.

Справка Finance.ua: