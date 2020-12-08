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Кабмин продлил ограничения на въезд иностранцев

Кабмин продлил ограничения на въезд иностранцев

Кабинет министров Украины продлил ограничения на въезд иностранцев. Среди требований – наличие страхового полиса.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №1236 об установлении карантина в Украине.

Для пересечения украинской государственной границы иностранцами и лицами без гражданства необходим полис страхования, выданный страховой компанией, зарегистрированной в Украине.

Разрешен въезд при наличии полиса от иностранной страховой компании, которая имеет представительство на территории Украины или договорные отношения со страховой компанией – партнером на территории Украины.

  • Полис должен покрывать расходы, связанные с лечением COVID-19, и обсервации.
  • Страховка должна действовать весь срок пребывания в Украине.

Справка Finance.ua:

  • Глава МИД сообщил, угрожает ли локдаун отдыху украинцев за рубежом: Закрывать аэропорты в случае введения локдауна в Украине нецелесообразно. Это также касается запрета на въезд иностранцев в Украину, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. “Весной вируса в стране еще не было, и задача была в том, чтобы перекрыть каналы его возможного попадания на территорию Украины. Тогда имело смысл закрытие аэропортов и запрет на въезд иностранцев. Сейчас ситуация отличается. Вирус уже есть внутри страны, как и во всех других странах. Устанавливать запрет на въезд считаю неуместным, и во время дискуссий о локдауне буду отстаивать эту позицию”, – заявил министр.
По материалам РБК-Украина
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