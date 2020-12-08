Кабмин продлил ограничения на въезд иностранцев

Кабинет министров Украины продлил ограничения на въезд иностранцев. Среди требований – наличие страхового полиса.
Об этом говорится в постановлении Кабмина №1236 об установлении карантина в Украине.
Для пересечения украинской государственной границы иностранцами и лицами без гражданства необходим полис страхования, выданный страховой компанией, зарегистрированной в Украине.
Разрешен въезд при наличии полиса от иностранной страховой компании, которая имеет представительство на территории Украины или договорные отношения со страховой компанией – партнером на территории Украины.
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