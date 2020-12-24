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Сколько денег готовы потратить украинцы на новогодние подарки (инфографика)

Сколько денег готовы потратить украинцы на новогодние подарки (инфографика)

В этом году пандемия и карантин заставили многих украинцев экономить даже на обычных вещах. Так, по опросу Европейского банка реконструкции и развития, в тройке вещей, на которых украинцы чаще всего экономили – дорогие вещи, отпуска и даже еда.

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Однако с наступлением зимы на плечи населения сваливается еще больше непростых задач: нужно и стол к Новому году накрыть, и подарки приобрести, а главное – где взять деньги на все это? Finance.ua решил опросить читателей портала, сколько они готовы потратить на приобретение подарков к новогодним праздникам.

Результаты опроса:

  • больше всего респондентов (40%) отметили, что потратят до 1000 грн;
  • вдвое меньше украинцев рассказали, что отложили на подарки от 1000 до 3000 грн;
  • на 3000-5000 грн готовы купить подарки к Новому году примерно 12% читателей портала;

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  • наибольшую сумму – более 5000 грн – позволят себе потратить только 10% всех опрошенных;
  • при этом еще 18% респондентов заявили, что экономят и вовсе не будут покупать подарки своим близким.
По материалам Finance.UA
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