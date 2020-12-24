Сколько денег готовы потратить украинцы на новогодние подарки (инфографика)

В этом году пандемия и карантин заставили многих украинцев экономить даже на обычных вещах. Так, по опросу Европейского банка реконструкции и развития, в тройке вещей, на которых украинцы чаще всего экономили – дорогие вещи, отпуска и даже еда.
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Однако с наступлением зимы на плечи населения сваливается еще больше непростых задач: нужно и стол к Новому году накрыть, и подарки приобрести, а главное – где взять деньги на все это? Finance.ua решил опросить читателей портала, сколько они готовы потратить на приобретение подарков к новогодним праздникам.
Результаты опроса:
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