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Программу "Доступные лекарства" хотят расширить

Программу "Доступные лекарства" хотят расширить

В 2020 году НСЗУ выплатила аптекам более 874 млн грн за отпущенные в рамках программы реимбурсации “Доступные лекарства” лекарственные средства, пишет Правительственный портал.

В Украине программой “Доступные лекарства” пользуются более 2 млн 490 тыс. пациентов. За последнюю неделю количество пользователей выросло на 12 тыс., а за последние сутки – более чем на 2 тыс.

На сегодня в программе «Доступные лекарства» – 264 лекарственных средства. Из них 85 лекарств являются бесплатными для пациентов. В частности, в программе реимбурсации 200 лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 48 – диабета II типа, 15 – бронхиальной астмы и один лекарственный препарат – для лечения ревматических болезней. В программу реимбурсации входят лекарства как украинских производителей – сейчас их 60%, так и иностранных – их 40%.

В партнерстве с НСЗУ – 9050 аптек, где пациенты могут получить лекарства по программе реимбурсации. Более 2 тыс. мест отпуска находятся в селах и поселках городского типа. Перечень аптек постоянно обновляется. Каждый месяц их количество увеличивается в среднем на 100. В прошлом году их было более 7 тыс. В начале внедрения программы “Доступные лекарства”, когда рецепт на лекарства еще был бумажным, таких аптек было всего 3 тысячи. В 2020 году НСЗУ выплатила аптекам более 874 млн грн за отпущенные лекарственные средства пациентам.

С начала года выписано почти 13 млн электронных рецептов. 85,5% из них погашены.

Больше всего рецептов выписали в Днепропетровской области – 1,3 млн и Харьковской – более миллиона. Активнее всего рецепты погашают в Запорожской области – 87% рецептов погашено и Львовской – 87%.

Больше всего рецептов по программе с начала года выписали на лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний – свыше 10 млн из общего количества почти 13 млн.

По материалам Finance.UA
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