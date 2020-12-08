Nokia выпустила первый ноутбук (фото)

Компания Nokia представила ноутбук Nokia PureBook X14 для индийского рынка. Он был создан совместно с Flipkart, принадлежащим Walmart.

Об этом сообщило интернет-издание TechCrunch.

Новое устройство оснащено 14-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD, четырехъядерным процессором Intel Core i5 десятого поколения с тактовой частотой до 4,2 ГГц.

Ноутбук поставляется с предустановленной Windows 10 Home и оснащен SSD-накопителем NVMe емкостью 512 ГБ, оперативной памятью DD4 объемом 8 ГБ и открытым Intel UHD 620 с тактовой частотой до 1,1 ГГц.



Фото: twitter.com/TechTipster

Соотношение экрана к корпусу составляет 86%, а углы обзора матового экрана – 178 градусов.

За звук в девайсе отвечают динамики с поддержкой Dolby Atmos. Есть распознавание лица Windows Hello.

Весит Nokia PureBook X14 около 1,1 кг. Производитель обещает до восьми часов работы на одном заряде. Стоимость ноутбука стартует с 60 тысяч индийских рупий (815 долларов США).

Напомним, более десяти лет назад Nokia выпустила свой первый и последний нетбук Booklet 3G, рассчитанный для простых задач.