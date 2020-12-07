Минцифры вводит электронные ТТН в Украине

Минцифры совместно с Мининфраструктуры, Институтом аналитики и адвокации и провайдерами электронного документооборота внедряют е-ТТН – электронную товарно-транспортную накладную.
Об этом сообщает пресс-служба министерства и Комитета цифровой трансформации Украины.
«Министерство инфраструктуры активно работает над цифровизацией транспортной отрасли. Это и решение по автоматизации процессов, и отказ от бумажного оборота документов и создание новых цифровых сервисов для бизнеса и граждан. Цели амбициозные, но требуют не просто введения ІТ-решений, а и разбора и и зачастую изменения бизнес-процессов. Примером такого проекта является электронная товарно-транспортная накладная», – отметил CDTO Министерства инфраструктуры Украины Анатолий Климашевский.
Для чего необходимо введение е-ТТН:
«Из-за конкуренции на рынке существуют разные системы электронного документооборота. Поэтому вопрос передачи данных одним провайдером другому не был решен. Нужен был арбитр. Им стало Министерство инфраструктуры Украины. Мы решили стать тем подтверждающим органом, который позволил бы коммуницировать разным системам электронного документооборота», – отметил в презентации генеральный директор Директората цифровой инфраструктуры на транспорте Министерства инфраструктуры Украины Фарид Сафаров.
Впоследствии планируются полный переход к электронной форме после эксперимента, цифровизация специальных форм ТТН и дальнейшая работа в направлении трансграничного обмена данными между странами. О таких планах рассказал исполнительный директор Института аналитики и адвокации Юрий Ромашко.
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