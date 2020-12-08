Достаточно ли ФЛПам пособия в размере 8 тыс. гривен (опрос)

Карантинные ограничения во всем мире стали причиной застоя во многих сферах бизнеса. По данным Опендатабот, в апреле 2020 года в Украине была запрещена деятельность 277 тысяч физлиц-предпринимателей. В частности, в сфере образования без работы остались 13 684 ФЛП, туризма – 8370, спорта – 8434, на рынках – 211 302, на транспорте – 1791.

Ввиду тяжелой ситуации как для предпринимателей, так и страны в целом, Правительство вводило ФЛПам выплаты “на детей”, упрощало получение кредитов и даже готовится списывать налоговые долги некоторым предпринимателям.

Одной из последних инициатив президента Украины было обещание выплатить предпринимателям, чей бизнес пострадал от усиления карантина, по 8 тысяч гривен. Этот пакет помощи уже приняли в ВР и подписал Владимир Зеленский.

В Минэкономики даже сделали подсчеты и заявили, что на финпомощь могут рассчитывать 1,2 млн украинцев, а общий объем средств по этому направлению составит 10 млрд грн.

В идеале единовременное пособие бизнесу должно сохранить рабочие места наемных работников, а также послужит единовременной компенсацией расходов, понесенных предпринимателями за уплату ЕСВ.

*Кому должны выплатить “президентские” 8 тыс. грн. * Кроме ФЛП, работа, которых ограничивается из-за карантина, на выплату также имеют право наемные работники, работающие на предприятиях, тоже ограниченных в работе.

Однако эти средства предусмотрены не всем физлицам-предпринимателям. Пособие получат работники или ФЛП, если у его работодателя одна из 6-ти категорий КВЭД:

47 – Розничная торговля (кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами);

55 – Временное размещение;

56 – Деятельность по обеспечению блюдами и напитками;

59.14 – Демонстрация кинофильмов;

90 – Деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений;

93 – Деятельность в сфере спорта, организации отдыха и развлечений.

Однако это не единственное условие для получения 8 тыс. гривен. Например, предприниматель должен быть зарегистрирован более 3 месяцев и в 2020 году уплатить ЕСВ за себя не менее чем за 3 месяца. А наемный работник, который рассчитывает на пособие, должен иметь среднюю зарплату не более 30 тысяч гривен и не работать по совместительству. Больше требований – по ссылке.

Если ваш бизнес подходит по всем критериям, а вы хотите получить средства, важно успеть оформить заявку на пособие с 14 до 21 декабря. Подробно о том, как это сделать, мы писали здесь.

8 тыс. грн – достаточно? Finance.ua решил спросить читателей портала, поможет ли бизнесу президентская выплата в 8 тысяч. Подавляющее большинство опрошенных заявили о том, что этих средств будет недостаточно для того, чтобы поддержать предприятие во времена кризиса. Таких среди респондентов оказалось 61%.

Некоторые же вовсе не планируют подавать заявку на получение денег: 25% ФЛП во время карантина справляются и благодаря собственным усилиям.

И только 14% опрошенных считают 8 тысяч гривен достаточной суммой, чтобы держать свой бизнес на плаву.