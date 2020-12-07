Кредит без звонков за 5 минут с Тенго

Вам срочно нужен кредит? Нет времени на бумажную волокиту и визит в банк? Вы временно не работаете или по каким то причинам не можете подтвердить свой доход. Теперь это не проблема! В Тенго можно взять кредит на карту всего за 5 минут, оформив заявку с телефона или с компьютера. Процентная ставка 1% — на первый и повторный кредиты. Быстрее и дешевле просто не бывает!

Как оформить быстрый кредит в Тенго?

Выбираете сумму, срок, нажимаете получить деньги, регистрируетесь, заполняете небольшую анкету и ждете 1-2 минуты… Все, кредит одобрен. Осталось подписать электронный договор и проверить баланс. Скорее всего там уже есть нужная вам сумма. Так работает новый микрофинансовый сервис Тенго, который совсем недавно появился на рынке, но уже успел удивить заемщиков своей оперативностью. И это не главное преимущество компании. Мы приведем вам еще несколько причин, по которым стоит обратиться именно в Тенго:

возможность получить от 500 до 15000 гривен уже при первом обращении;

срок погашения от 1 до 30 дней с возможностью продления;

ставка 1% на все кредиты;

возможность взять кредит без звонков родственникам и справки о доходах;

лояльное отношение к клиентам;

удобное погашение: наличными и картой.

Процедура оформления первого кредита в Тенго может занять у вас до 15 минут. Компании понадобится время, чтобы проверить ваши данные и исключить факт мошенничества. Второй и последующие займы вы сможете оформить всего за 5 минут, так как не нужно будет повторно заполнять анкету, делать фото паспорта, верифицировать карту. В личном кабинете уже будут все необходимые данные, на основании которых Тенго сможет одобрить для вас кредит.

Займ онлайн на любые цели: это реально?

Заявки на микрозаймы принимаются круглосуточно. Это значит, что вы можете обратиться в Тенго при любых обстоятельствах:

если вы студент и вам не хватает денег на подарок девушке;

если вам нечем платить за аренду квартиры или услуги ЖКХ ;

; если вам срочно нужно к частному стоматологу;

если не успели накопить денег отдых;

если нужно купить дорогие медикаменты;

если неожиданно сломался холодильник или стиральная машина;

если не у кого занять денег.

Перечислять можно бесконечно. Тенго действительно выдает кредиты на любые потребности, даже не спрашивая, зачем вам нужны деньги. Подать заявку можно где бы вы не находились: на работе или дома, в торговом центре или на прогулке в парке. Главное, чтобы у вас был с собой телефон с доступом в интернет.

Погашение кредита в Тенго: самая удобная система

Погасить кредит можно также быстро, как и оформить. Перевести деньги можно с личного кабинета, через Приват 24, а также через сайт tengo.com.ua без предварительной авторизации. Погасить кредит наличными можно в кассе любого банка и через терминалы Привата и iBox.

Самый быстрый способ погашения — это оплата с личного кабинета. Нужно нажать несколько кнопок и деньги будут зачислены. Вам не придется вводить номер договора и личные данные, так как на странице уже будет вся необходимая информация.

В остальных случаях для погашения может понадобится номер телефона, номер кредитного соглашения, ИНН, данные банковской карты. После оплаты нужно обязательно проверять статус кредита в личном кабинете.

Займ онлайн можно погасить досрочно или частично без пени и штрафов.

Выбирайте кредит от Тенго, если не хотите переплачивать проценты и тратить время впустую. Оцените самый современный микрофинансовый сервис, отправив заявку прямо сейчас.