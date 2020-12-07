Кредит без звонков за 5 минут с Тенго

Вам срочно нужен кредит? Нет времени на бумажную волокиту и визит в банк? Вы временно не работаете или по каким то причинам не можете подтвердить свой доход. Теперь это не проблема! В Тенго можно взять кредит на карту всего за 5 минут, оформив заявку с телефона или с компьютера. Процентная ставка 1% — на первый и повторный кредиты. Быстрее и дешевле просто не бывает!
Как оформить быстрый кредит в Тенго?
Выбираете сумму, срок, нажимаете получить деньги, регистрируетесь, заполняете небольшую анкету и ждете 1-2 минуты… Все, кредит одобрен. Осталось подписать электронный договор и проверить баланс. Скорее всего там уже есть нужная вам сумма. Так работает новый микрофинансовый сервис Тенго, который совсем недавно появился на рынке, но уже успел удивить заемщиков своей оперативностью. И это не главное преимущество компании. Мы приведем вам еще несколько причин, по которым стоит обратиться именно в Тенго:
Процедура оформления первого кредита в Тенго может занять у вас до 15 минут. Компании понадобится время, чтобы проверить ваши данные и исключить факт мошенничества. Второй и последующие займы вы сможете оформить всего за 5 минут, так как не нужно будет повторно заполнять анкету, делать фото паспорта, верифицировать карту. В личном кабинете уже будут все необходимые данные, на основании которых Тенго сможет одобрить для вас кредит.
Займ онлайн на любые цели: это реально?
Заявки на микрозаймы принимаются круглосуточно. Это значит, что вы можете обратиться в Тенго при любых обстоятельствах:
Перечислять можно бесконечно. Тенго действительно выдает кредиты на любые потребности, даже не спрашивая, зачем вам нужны деньги. Подать заявку можно где бы вы не находились: на работе или дома, в торговом центре или на прогулке в парке. Главное, чтобы у вас был с собой телефон с доступом в интернет.
Погашение кредита в Тенго: самая удобная система
Погасить кредит можно также быстро, как и оформить. Перевести деньги можно с личного кабинета, через Приват 24, а также через сайт tengo.com.ua без предварительной авторизации. Погасить кредит наличными можно в кассе любого банка и через терминалы Привата и iBox.
Самый быстрый способ погашения — это оплата с личного кабинета. Нужно нажать несколько кнопок и деньги будут зачислены. Вам не придется вводить номер договора и личные данные, так как на странице уже будет вся необходимая информация.
В остальных случаях для погашения может понадобится номер телефона, номер кредитного соглашения, ИНН, данные банковской карты. После оплаты нужно обязательно проверять статус кредита в личном кабинете.
Займ онлайн можно погасить досрочно или частично без пени и штрафов.
Выбирайте кредит от Тенго, если не хотите переплачивать проценты и тратить время впустую. Оцените самый современный микрофинансовый сервис, отправив заявку прямо сейчас.
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