Марченко объяснил, почему отложили повышение минималки до 6500 гривен

Правительство решило отсрочить повышение минимальной зарплаты до 6500 гривен после консультаций с международными партнерами. Повышение с 1 июля 2021 года могло вызвать инфляцию.
Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко в интервью Укринформу.
Как отметил Марченко, окончательное решение по повышению примут в середине следующего года.
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По его словам, изменения минимальной зарплаты связаны со многими сопредельными факторами, влияющими на социально-экономическую ситуацию.
“Мы просчитали возможность повысить этот показатель до 6000 гривен с начала года и до 6500 – с 1 июля. Но в процессе переговоров с международными партнерами прозвучали предостережения относительно потенциальных инфляционных опасностей. Отсюда – пожелание подстраховаться, перенеся нововведения на конец года”, – сказал министр.
Марченко напомнил, что речь идет не только о влиянии на государственный, но и на местные бюджеты.
Напомним, Кабинет министров отложил повышение минимальной зарплаты до 6500 гривен с 1 июля на 1 декабря 2021 года. Соответствующая норма заложена в проекте государственного бюджета ко второму чтению.
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