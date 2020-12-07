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В столице продлят льготы для бизнеса

В столице продлят льготы для бизнеса

Городские власти продлят льготы для столичного бизнеса, введенные в марте, в начале карантина.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в ходе онлайн-брифинга.

«Сегодня наша задача – спасать здоровье и жизни людей. А также – помогать бизнесу, уберечь экономику города от стремительного падения. Хочу сообщить, что городские власти и в следующем году продолжит поддерживать столичных предпринимателей. Я инициировал сохранение преференций для малого и среднего бизнеса, которые Киев ввел в марте, и введение других льгот», – сообщил Виталий Кличко.

Так, по его словам, к рассмотрению депутатов Киевсовета подготовлены проекты решений, предусматривающие как продление льгот, которые город уже предоставил, так и установление их для других категорий предпринимателей.

«Это позволит им сохранить рабочие места. И главное – свой бизнес», – подчеркнул мэр столицы.

Какие льготы предусмотрены:

  • на период карантина, когда бизнес фактически не работает, уплата по договорам размещения средств передвижной и сезонной торговли – независимо от размера платы, определенной в договорах аренды – составит 1 гривну;
  • предложена и в дальнейшем уменьшенная стоимость аренды коммунального имущества – на 50%
  • для ресторанного бизнеса, передвижной и сезонной торговли на 50% уменьшается долевое участие в содержании объектов благоустройства.

Перечень льгот, предлагаемых городом, не требует внесения изменений в существующие договоры.

«Мы понимаем, что Киев недополучит часть доходов. Но мы должны сохранить и поддержать столичный бизнес. Люди должны работать и зарабатывать», – отметил Виталий Кличко.

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По материалам Finance.UA
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