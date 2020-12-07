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НБУ назвал самые прибыльные и самые убыточные банки

НБУ назвал самые прибыльные и самые убыточные банки

По итогам января-октября 2020 года самым прибыльным банком стал государственный ПриватБанк, а самым убыточным – государственный Укрэксимбанк.

За данным НБУ, за десять месяцев ПриватБанк получил 22,85 млрд грн чистой прибыли, а Укрэксимбанк – минус 3,17 млрд грн.

Самыми прибыльными были:

1. ПриватБанк – 22,853 млрд грн

2. Ощадбанк – 4,798 млрд грн

3. Райффайзен Банк Аваль – 4,197 млрд грн

4. ПУМБ – 2,3 млрд грн

5. ОТП Банк – 1,76 млрд грн

6. Укрсиббанк – 1,176 млрд грн

7. Ситибанк – 1,07 млрд грн

8. Креди Агриколь Банк – 817,27 млн грн

9. Альфа-Банк – 854,9 млн грн

10. Укргазбанк – 725,4 млн грн

Самыми убыточными стали («минус»):

1. Укрэксимбанк – 3,173 млрд грн

2. Проминвестбанк – 671,34 млн грн

3. Правэкс Банк — 147,5 млн грн

4. БТА Банк – 80,82 млн грн

5. Юнекс Банк – 28,1 млн грн

6. УБРР – 14,7 млн грн

7. Окси Банк – 9,86 млн грн

8. АП Банк – 5,73 млн грн

9. Банк «Траст-капитал» – 6,2 млн грн

10. Банк Форвард – 4,4 млн грн.

В октябре банки заработали 2,22 млрд грн (в сентябре 4,96 млрд грн), что на 1,42 млрд грн больше, чем за октябрь прошлого года (3,64 млрд грн).

За десять месяцев прибыль банков составила 39,83 млрд грн, что на 23,4% меньше соответствующего периода в прошлом году, когда банковский сектор заработал 52 млрд грн.

Справка Finance.ua:

  • Банк может заблокировать платеж, если признает ту или иную финансовую операцию подозрительной. В некоторых случаях банки могут блокировать платежи клиентов, требуя при этом дополнительные документы по финансовой операции и объясняя это требованиями системы финансового мониторинга.
  • Процентные ставки по новым кредитам банков для населения в ноябре 2020 года в национальной валюте составляли 34,7% годовых.

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По материалам Финансовый клуб
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