В ноябре банки снизили кредитные ставки для населения и бизнеса

Процентные ставки по новым кредитам банков для населения в ноябре 2020 года в национальной валюте составляли 34,7% годовых.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.
Как в ноябре изменились ставки:
Кредитный портфель банков за месяц вырос на 0,4% до 964 млрд грн, в т. ч. населения не изменился – 203 млрд грн, предприятий вырос на 0,5% до 755 млрд грн.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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