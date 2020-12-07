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В ноябре банки снизили кредитные ставки для населения и бизнеса

В ноябре банки снизили кредитные ставки для населения и бизнеса

Процентные ставки по новым кредитам банков для населения в ноябре 2020 года в национальной валюте составляли 34,7% годовых.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

Как в ноябре изменились ставки:

  • по новым кредитам для населения ставки в национальной валюте снизились на 0,5 п.п. и составили 34,7% годовых.
  • по новым кредитам для населения ставки в иностранной валюте снизились на 1,8 в п. до 5,8% годовых
  • по гривневым кредитам ставки для предприятий снизились с 8,8% до 8,6% годовых
  • по валютным кредитам ставки для предприятий снизились с 5,2% до 5,0%.

Кредитный портфель банков за месяц вырос на 0,4% до 964 млрд грн, в т. ч. населения не изменился – 203 млрд грн, предприятий вырос на 0,5% до 755 млрд грн.

Справка Finance.ua:

  • Национальный банк разработал новые требования к договорам с самыми востребованными услугами – потребительский кредит, депозит, открытие счета.
  • Государственные банки начали выполнять планы по очистке балансов от наследия прошлых лет – проблемных кредитов (NPL).

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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По материалам Finance.UA
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