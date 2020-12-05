Межбанк: среда осталась за "зеленым"

В среду торги валютного Межбанка в секторе доллара стартовали с уровней 28,03/28,05 UAH/USD. После чего доллар сразу пошел на понижение и уже к 10:25 котировки упали к 28,02/28,04 грн за доллар. После скачка на 1 копейку доллар снова опустился и в 11:40 оказался на уровне 28,01/28,03 UAH/USD.

В целом день был достаточно активным. В 12:59 доллар пошел на повышение и достиг показателей 28,03/28,04 UAH/USD. На таком уровне котировки продержались час.

В 14:05 доллар опустился до 28,02/28,035 UAH/USD. Но в 14:50 котировки снова начали расти и доллар достиг 28,04/28,055 UAH/USD.

Уже в 15:30 доллар вырос до 28,07/28,08 UAH/USD. На и на этом рост не закончился. В 16:50 доллар поднялся к отметке 28,08/28,10 UAH/USD. С этими же показателями межбанк среды и закрыли.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 28,08 / 28,10

евро – 33,97/ 33,99

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2076 / 1,2078

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