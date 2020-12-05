0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 251 0

Межбанк: среда осталась за "зеленым"

Межбанк: среда осталась за "зеленым"

В среду торги валютного Межбанка в секторе доллара стартовали с уровней 28,03/28,05 UAH/USD. После чего доллар сразу пошел на понижение и уже к 10:25 котировки упали к 28,02/28,04 грн за доллар. После скачка на 1 копейку доллар снова опустился и в 11:40 оказался на уровне 28,01/28,03 UAH/USD.

В целом день был достаточно активным. В 12:59 доллар пошел на повышение и достиг показателей 28,03/28,04 UAH/USD. На таком уровне котировки продержались час.

В 14:05 доллар опустился до 28,02/28,035 UAH/USD. Но в 14:50 котировки снова начали расти и доллар достиг 28,04/28,055 UAH/USD.

Уже в 15:30 доллар вырос до 28,07/28,08 UAH/USD. На и на этом рост не закончился. В 16:50 доллар поднялся к отметке 28,08/28,10 UAH/USD. С этими же показателями межбанк среды и закрыли.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 28,08 / 28,10
евро – 33,97/ 33,99

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2076 / 1,2078

Курсы валют на Межбанке
СМС-рассылка Курсов на Межбанке

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.