Как рассчитывают плату за доставку газа

Потребитель платит именно за заказанную мощность, так как каждая газораспределительная компания обязана обеспечить и поддерживать заказанную мощность в системе, независимо от того, сколько газа потребляется.

Об этом портал для потребителей природного газа 104.ua сообщил на странице в FACEBOOK.

“В новой рыночной модели каждый потребитель платит не за объемы потребления, а за пользование мощностью. Кодекс газораспределительных систем прямо указывает, что оператор ГРС «предоставляет клиенту услугу по обеспечению круглосуточного доступа к мощности сетей для возможности потребления им соответствующих объемов природного газа». Новая тарифная модель платы за распределение (доставку) газа полностью соответствует европейской практике”, – говорится в сообщении.

Как отмечается, даже когда газ не потребляется, операторы ГРС держат его в системе под определенным давлением, чтобы он был доступен потребителям в любой момент. Именно на эти работы и направляется плата за доставку газа.

Как определяется стоимость услуги:

месячная стоимость услуги распределения природного газа определяется как произведение 1/12 годовой заказанной мощности потребителя на тариф, установленный Регулятором.

Другими словами, размер платы за доставку газа для каждого потребителя рассчитывается индивидуально – на основе объемов его фактического потребления газа в предыдущем газовом году. При этом, если в текущем году вы принимаете меры по энергосбережению и уменьшаете свой объем потребления газа, то в следующем году будете платить за доставку меньшего количества единиц энергоносителя в ваш дом.

“Таким образом, новая тарифная модель платы за доставку газа содержит прозрачные условия расчетов и стимулы для потребителей экономить и устанавливать энергоэффективное оборудование”, – подытожили на портале.

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