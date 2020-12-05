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Получателей субсидий снова проверят: что предусматривает новая проверка

Получателей субсидий снова проверят: что предусматривает новая проверка

Получателей субсидий будут контролировать по-новому: со следующего года Министерство финансов будет проверять украинцев сразу после того, как они подадут заявление.

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“Новая проверка предусматривает изучение необходимых документов в три этапа. Данные все время обновляются. Например, если вы сделали крупную покупку картой или приобрели автомобиль, то эту информацию увидит Минфин и передаст в Министерство социальной политики”, – говорится в сообщении.

Если же выплату уже назначат, а нарушения найдут впоследствии, то выплаченную помощь придется вернуть в государственный бюджет.

“Следует заметить, что забрать льготу могут, если субсидиант владеет домом площадью от 200 квадратных метров, или квартирой в более 120 квадратов. Кроме того, на субсидию не могут претендовать владельцы машин, которым менее 5 лет, или если они сделали одноразовую покупку на сумму более 50 тысяч гривень”, – подчеркивает издание.

Справка Finance.ua:

  • В госбюджете на следующий год заложили 36,6 миллиарда гривен на выплату субсидий. Это меньше, чем в 2020 году. Повлияет ли это на количество людей, которые получают субсидию, и как будут назначать соцвыплаты, рассказал заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко.

Приват24: пенсия, субсидия и другие соцвыплаты

По материалам ТСН
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