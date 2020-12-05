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Fitch улучшил прогноз снижения мирового ВВП

Fitch улучшил прогноз снижения мирового ВВП

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings немного улучшило прогноз для мирового ВВП на 2020 год, отметив, что восстановление экономической активности будет усиливаться и становиться более устойчивым с середины следующего года по мере вакцинации против COVID-19 и ослабления социального дистанцирования.

Глобальная экономика упадет в текущем году на 3,7%, говорится в очередном докладе Global Economic Outlook (GEO). В сентябре предполагалось сокращение на 4,4%.

Аналитики дают более позитивный прогноз несмотря на то, что в четвертом квартале ожидается возобновление падения ВВП Великобритании и стран еврозоны из-за возобновления действия ряда карантинных мер для сдерживания пандемии. Он обусловлен гораздо более быстрым восстановлением глобальной активности, чем это ожидалось, в третьем квартале.

“Глобальный путь восстановления оказывается более трудным, чем ожидалось, поскольку вторая волна вируса вызывает новые ограничения, но новости о вакцинах очень позитивны для экономических перспектив на следующие два года”, – полагает главный экономист Fitch Брайан Коултон.

Агентство пересмотрело прогноз роста мирового ВВП в 2021 году до 5,3% с прежде предполагавшихся 5,2%. Экономика США, как ожидается, увеличится на 4,5% (ранее 4%), Китая – на 8% (7,7%), еврозоны – на 4,7% (хуже прежней оценки в 5,5%).

Ожидания на 2022 год также были пересмотрены в сторону повышения, Теперь прогнозируется подъем глобальной экономики на 4%, а не на 3,6%. Американский ВВП повысится на 3,5% в 2022 году (ранее – на 3%), еврозоны – на 4,4% (3,2%). Экономика КНР, как ожидается, вырастет на 5,5%.

По материалам Фондовый Мир
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