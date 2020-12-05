Fitch улучшил прогноз снижения мирового ВВП

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings немного улучшило прогноз для мирового ВВП на 2020 год, отметив, что восстановление экономической активности будет усиливаться и становиться более устойчивым с середины следующего года по мере вакцинации против COVID-19 и ослабления социального дистанцирования.
Глобальная экономика упадет в текущем году на 3,7%, говорится в очередном докладе Global Economic Outlook (GEO). В сентябре предполагалось сокращение на 4,4%.
Аналитики дают более позитивный прогноз несмотря на то, что в четвертом квартале ожидается возобновление падения ВВП Великобритании и стран еврозоны из-за возобновления действия ряда карантинных мер для сдерживания пандемии. Он обусловлен гораздо более быстрым восстановлением глобальной активности, чем это ожидалось, в третьем квартале.
“Глобальный путь восстановления оказывается более трудным, чем ожидалось, поскольку вторая волна вируса вызывает новые ограничения, но новости о вакцинах очень позитивны для экономических перспектив на следующие два года”, – полагает главный экономист Fitch Брайан Коултон.
Агентство пересмотрело прогноз роста мирового ВВП в 2021 году до 5,3% с прежде предполагавшихся 5,2%. Экономика США, как ожидается, увеличится на 4,5% (ранее 4%), Китая – на 8% (7,7%), еврозоны – на 4,7% (хуже прежней оценки в 5,5%).
Ожидания на 2022 год также были пересмотрены в сторону повышения, Теперь прогнозируется подъем глобальной экономики на 4%, а не на 3,6%. Американский ВВП повысится на 3,5% в 2022 году (ранее – на 3%), еврозоны – на 4,4% (3,2%). Экономика КНР, как ожидается, вырастет на 5,5%.
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