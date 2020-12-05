Американская компания Apple представила новые наушники AirPods Max. Они присоединятся к AirPods и AirPods Pro в линейке аудиоаксессуаров.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Наушники AirPods Max поддерживают воспроизведение звука высокого разрешения, адаптивную эквализацию звучания в зависимости от внешних условий, активную систему шумоподавления, прозрачный режим (при котором слышно собеседника и все, что происходит вокруг), а также объемное звучание музыки.
С помощью этого продукта Apple напрямую конкурирует с беспроводными наушниками Sony и Bose.
Цена наушников составит 549 долларов, а предзаказы стартуют во вторник, 8 декабря.
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