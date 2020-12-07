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МВД рассказал о номерах для экоавтомобилей

МВД рассказал о номерах для экоавтомобилей

Переход человечества на более экологичные источники энергии – важный шаг к чистому будущему. По исследованиям международного научного сообщества Deep Carbon Observatory, выбросы углерода от деятельности человечества составляют почти 990 млн тонн в год.

Об этом пишет МВД.

Поэтому в Украине «экологические машины» сейчас в топе и имеют свои номерные знаки с символами зеленого цвета и отдельными сериями.

Как обозначаются такие номера. Одна из них начинается с буквы «Z». Это означает «zero» (англ. «ноль»), то есть «нулевые выбросы».

Также в будущем «зеленые» номерные знаки могут стать незаурядными помощниками патрульной полиции.

Пример: благодаря их наличию можно будет определить, разрешен ли въезд на определенные улицы (если эти ограничения установлены местными органами власти), можно ли парковаться на специально отведенных местах (это уже действует в некоторых украинских городах), а также занимать полосу движения общественного транспорта.

Справка Finance.ua:

  • В Украине начали выдавать «зеленые» номера для электроавто. В номерах для электромобилей используются не только символы, идентичные для латиницы и кириллицы, но и чистая латиница. Например, электромобили получат сочетание вида Z*, Y*, электромобили-такси – сочетание TV, TW, TY, TZ (и желтый фон), электробусы – свою серию и т.д.
По материалам Finance.UA
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