МВД рассказал о номерах для экоавтомобилей

Переход человечества на более экологичные источники энергии – важный шаг к чистому будущему. По исследованиям международного научного сообщества Deep Carbon Observatory, выбросы углерода от деятельности человечества составляют почти 990 млн тонн в год.

Об этом пишет МВД.

Поэтому в Украине «экологические машины» сейчас в топе и имеют свои номерные знаки с символами зеленого цвета и отдельными сериями.

Как обозначаются такие номера. Одна из них начинается с буквы «Z». Это означает «zero» (англ. «ноль»), то есть «нулевые выбросы».

Также в будущем «зеленые» номерные знаки могут стать незаурядными помощниками патрульной полиции.

Пример: благодаря их наличию можно будет определить, разрешен ли въезд на определенные улицы (если эти ограничения установлены местными органами власти), можно ли парковаться на специально отведенных местах (это уже действует в некоторых украинских городах), а также занимать полосу движения общественного транспорта.

Справка Finance.ua: