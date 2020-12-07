МВД рассказал о номерах для экоавтомобилей

Переход человечества на более экологичные источники энергии – важный шаг к чистому будущему. По исследованиям международного научного сообщества Deep Carbon Observatory, выбросы углерода от деятельности человечества составляют почти 990 млн тонн в год.
Об этом пишет МВД.
Поэтому в Украине «экологические машины» сейчас в топе и имеют свои номерные знаки с символами зеленого цвета и отдельными сериями.
Как обозначаются такие номера. Одна из них начинается с буквы «Z». Это означает «zero» (англ. «ноль»), то есть «нулевые выбросы».
Также в будущем «зеленые» номерные знаки могут стать незаурядными помощниками патрульной полиции.
Пример: благодаря их наличию можно будет определить, разрешен ли въезд на определенные улицы (если эти ограничения установлены местными органами власти), можно ли парковаться на специально отведенных местах (это уже действует в некоторых украинских городах), а также занимать полосу движения общественного транспорта.
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