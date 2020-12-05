Первой в мире вакцину от коронавируса в Великобритании получила пожилая женщина (фото)

Великобритания 8 декабря первой в мире начала процесс прививки вакциной Pfizer-BioNTech от коронавируса. Прививки уже сделали 90-летней британке Маргарет Кинан. Таким образом, пожилая женщина стала первым человеком в мире, которому ввели вакцину от коронавируса.
Об этом пишет Mirror Online.
Жительница графства Уэст-Мидленс получила прививки в 6.30 утра по местному времени. Делали процедуру в университетской больнице Ковентри. Британка получит вторую дозу вакцины через 21 день.
После прививки 90-летняя Маргарет Кинан рассказала, что чувствует себя удовлетворительно и советует всем вакцинироваться от коронавируса. Женщина отметила, что это лучший подарок на день рождения, который она могла получить. На следующей неделе женщине исполнится 91 год.
Фото: Mirror Online
“Я чувствую такую привилегию – быть первым человеком, привитым от COVID-19. Это лучший подарок на день рождения, который я могла бы пожелать, поскольку это означает, что я наконец могу с нетерпением ждать времяпрепровождения с семьей и друзьями в новом году после того, поскольку я больше года была сама”, – сказала Маргарет Кинан.
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Фото: Mirror Online
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