0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Актуально
- 13 0

Первой в мире вакцину от коронавируса в Великобритании получила пожилая женщина (фото)

Первой в мире вакцину от коронавируса в Великобритании получила пожилая женщина (фото)

Великобритания 8 декабря первой в мире начала процесс прививки вакциной Pfizer-BioNTech от коронавируса. Прививки уже сделали 90-летней британке Маргарет Кинан. Таким образом, пожилая женщина стала первым человеком в мире, которому ввели вакцину от коронавируса.

Об этом пишет Mirror Online.

Жительница графства Уэст-Мидленс получила прививки в 6.30 утра по местному времени. Делали процедуру в университетской больнице Ковентри. Британка получит вторую дозу вакцины через 21 день.

После прививки 90-летняя Маргарет Кинан рассказала, что чувствует себя удовлетворительно и советует всем вакцинироваться от коронавируса. Женщина отметила, что это лучший подарок на день рождения, который она могла получить. На следующей неделе женщине исполнится 91 год.


Фото: Mirror Online

“Я чувствую такую ​​привилегию – быть первым человеком, привитым от COVID-19. Это лучший подарок на день рождения, который я могла бы пожелать, поскольку это означает, что я наконец могу с нетерпением ждать времяпрепровождения с семьей и друзьями в новом году после того, поскольку я больше года была сама”, – сказала Маргарет Кинан.

<img src=‘https://images.finance.ua/imgs/ed/fd/edfd159aac433ed7ca605ff92a43bf42.jpg’ /
Фото: Mirror Online

Справка Finance.ua:

  • Совет Европейского союза разрешил странам – членам ЕС временно освободить от налога на добавленную стоимость (НДС) вакцины от коронавируса, тесты на инфекции и другие товары, необходимые для вакцинации. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
  • Основатель немецкой биотехнологической компании BioNTech, которая вместе с американской Pfizer работает над созданием вакцины от COVID-19, Угур Шахин вошел в рейтинг самых богатых людей мира. В общем, в течение года акции предприятия подорожали на 250%.
По материалам ТСН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.