Иностранцы смогут стать плательщиками единого налога без вида на жительство

Любой иностранный гражданин, зарегистрированный как физическое лицо-предприниматель (ФЛП), может быть плательщиком единого налога.

Соответствующие разъяснения дала Государственная налоговая служба (ГНС), сообщает BRDO.

Ранее иностранцы могли без риска оформлять ФЛП только на общей системе налогообложения.

Почему это важно для ІТ-индустрии

“Украинская ІТ-индустрия крайне заинтересована в иностранных ІТ-специалистах. Форма сотрудничества с ФЛП является главной моделью работы отрасли. В этом году Правительство утвердило квоты на иммиграцию, по которым высокоспециализированные специалисты могут подать заявление на получение вида на жительство. Однако использовать механизм квот на практике довольно сложно, поскольку иностранец не имел возможности быть ФЛП – плательщиком единого налога при оформлении документов для иммиграции. Так как процесс иммиграции долгий: заявление о предоставлении разрешения на иммиграцию рассматривается до года, еще до 15 рабочих дней идет на получение вида на жительство”, – сообщают в BRDO.

Что меняется:

иностранные ІТ-специалисты, которые решат иммигрировать в Украину по квотам, во время ожидания разрешения на иммиграцию и вида на жительство смогут легально работать как ФЛП на едином налоге третьей группы;

единственным проблемным вопросом остается срок законного пребывания. После подачи заявления о получении разрешения на иммиграцию срок пребывания иностранцев на территории Украины можно продлить до 180 дней с даты последнего въезда в Украину.

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“Возможность иностранцев работать в ІТ-отрасли как ФЛП-упрощенцы – это конкурентное преимущество Украины. Осталось только наладить быстрый процесс реализации квот иностранцами, и в ІТ мы можем перейти от brain drain к brain gain”, – подчеркивает Игорь Самоходский, руководитель сектора ICT BRDO.

Как было раньше. До 2020 года фактически единственной возможностью иностранцев работать в ІТ в Украине было официальное трудоустройство сотрудника в штат. Для этого работодатель должен получить разрешение на применение труда иностранцев и лиц без гражданства, а иностранец – вид на жительство. И только после этого специалист мог открывать ФЛП на упрощенной системе налогообложения, в то время как продолжал быть наемным работником.

С 2020 года доступным стал механизм иммиграции, позволяющий ІТ-специалистам работать в качестве ФЛП без дополнительных ограничений. Кроме того, с октября 2020 года иностранцам не нужно делать “лишний выезд” из Украины для того, чтобы оформить вид на жительство в Украине.

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