Будущие авто Honda смогут читать мысли для помощи с вождением (схема)

Компания Honda разрабатывает технологию, которая поможет транспортному средству читать мысли.

Японцы подали в надзорное ведомство США патентную заявку на особый интерфейс, который способен улавливать мозговые волны. Это помогает машине определять намерения водителя и руководствоваться ими.

Принцип работы отражен на диаграммах, которые показывают, как с помощью новой технологии байкер может ехать на заднем колесе мотоцикла.

В реальности это довольно сложный трюк, но специальные электроды, которые «вживили» в шлем, улавливают мозговые импульсы байкера, который желает покататься на заднем колесе, после чего они считываются компьютером, который управляет мотоциклом и воплощает задуманное в жизнь.



Аналогичной системой можно оснащать и автомобили. При этом интерфейс способен анализировать стаж водителя и подбирать нужное количество электронных помощников.