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Заболел во время простоя: оплатят ли больничный

Заболел во время простоя: оплатят ли больничный

Время простоя не по вине работника, в том числе на период объявления карантина, оплачивается из расчета не ниже двух третей тарифной ставки установленного работнику разряда.

Об этом сообщает Гоструда в Донецкой области.

“Во время простоя предприятия не по вине работника пособие по временной нетрудоспособности должно предоставляться работнику на общих основаниях. При этом расчет средней заработной платы для назначения пособия по временной нетрудоспособности производится в соответствии с Порядком начисления средней заработной платы для расчета выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию”, – говорится в сообщении.

Когда не предоставляется пособие по временной нетрудоспособности:

  • в случае получения застрахованным лицом травм или его заболевания при совершении им преступления;
  • в случае умышленного причинения вреда своему здоровью с целью уклонения от работы или других обязанностей или симуляции болезни;
  • за время пребывания под арестом и за время проведения судебно-медицинской экспертизы;
  • за время принудительного лечения, назначенного по постановлению суда; в случае временной нетрудоспособности в связи с заболеванием или травмой, произошедшими вследствие алкогольного, наркотического, токсического опьянения или действий, связанных с таким опьянением;
  • за период пребывания застрахованного лица в отпуске без сохранения заработной платы, творческом отпуске, дополнительном отпуске в связи с обучением.

Таким образом, период простоя предприятия не относится к перечню оснований для отказа в предоставлении пособия по временной нетрудоспособности, установленных статьей 23 Закона.

Основанием для назначения пособия по временной нетрудоспособности является выданный в установленном порядке листок нетрудоспособности.

Справка Finance.ua:

  • Среднедневной размер пособия по временной потере трудоспособности по итогам трех кварталов составил почти 326 гривен против 274,75 грн за тот же период прошлого года.
  • Министерство цифровой трансформации и Министерство здравоохранения финализируют процесс введения электронных больничных листов в Украине.

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По материалам Finance.UA
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