Заболел во время простоя: оплатят ли больничный

Время простоя не по вине работника, в том числе на период объявления карантина, оплачивается из расчета не ниже двух третей тарифной ставки установленного работнику разряда.
Об этом сообщает Гоструда в Донецкой области.
“Во время простоя предприятия не по вине работника пособие по временной нетрудоспособности должно предоставляться работнику на общих основаниях. При этом расчет средней заработной платы для назначения пособия по временной нетрудоспособности производится в соответствии с Порядком начисления средней заработной платы для расчета выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию”, – говорится в сообщении.
Когда не предоставляется пособие по временной нетрудоспособности:
Таким образом, период простоя предприятия не относится к перечню оснований для отказа в предоставлении пособия по временной нетрудоспособности, установленных статьей 23 Закона.
Основанием для назначения пособия по временной нетрудоспособности является выданный в установленном порядке листок нетрудоспособности.
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