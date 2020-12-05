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Пассажиропоток аэропорта "Борисполь" на фоне пандемии упал на 66%

Пассажиропоток аэропорта "Борисполь" на фоне пандемии упал на 66%

Пассажиропоток международного аэропорта “Борисполь” (КВР) за одиннадцать месяцев этого года составляет более 4,8 млн пассажиров и снизился на 66% по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта “Борисполь”.

Так, за 11 месяцев 2020 года через КВР путешествовало 4 834 158 пассажиров, что на 66% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – 14 206 578 пассажиров.

Также за 11 месяцев этого года на 85,4% меньше трансферных пассажиров – 448 738. В прошлом году за одиннадцать месяцев их было 30 77 272.

Отмечается, что в аэропорту “Борисполь” за январь-ноябрь этого года было 43 275 рейсов, что на 57,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года – 102 860 рейсов.

Кроме того, через КВР в ноябре 2020 года путешествовало 303 399 пассажира, что на 73,3% меньше, чем в прошлом году – 1 137 322 пассажира.

По материалам УНН
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