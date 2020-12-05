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За четыре года количество деклараций чиновников уменьшилось на 20%

За четыре года количество деклараций чиновников уменьшилось на 20%

Точное количество госслужащих в Украине до сих пор не известно. Ежегодно чиновники подают около миллиона деклараций. За 4 года количество людей, подавших декларации, уменьшилось на 20% с 1 098 450 в 2016 году до 873 198 в 2019.

Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными.

Причины уменьшения количества лиц, подающих декларации:

  • одна из возможных причин уменьшения таких лиц – изменения в законодательстве. Так, военным с передовой не нужно подавать декларации. Однако эти изменения могут объяснить лишь снижение на 60 тысяч, а не на 225 тысяч человек.


Инфографика: Опендатабот

Как отмечается, в Украине до сих пор нет единого реестра государственных служащих. НАПК не имеет доступа к такой информации, поэтому понять, сколько людей не подали декларации, невозможно.

«Сейчас за отчетностью чиновников в большей мере должны следить сами украинцы, ведь у контролирующих органов недостаточно информации для выполнения своих функций. Мы верим, что активные украинцы должны следить за чиновниками, с которыми им приходится сотрудничать, поэтому добавляем возможность следить за декларациями госслужащих в Опендатабот», – комментирует Алексей Иванкин, основатель Опендатабот.


Инфографика: Опендатабот

Как проверить, подал чиновник декларацию:

  • добавьте Опендатабот в полюбившийся мессенджер и введите ФИО госслужащего.

Справка Finance.ua:

  • Рабочая группа по урегулированию конституционного кризиса, которую создали после скандального решения КСУ об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование, пришли к согласию, что эта норма оказалась неэффективной и более действенным наказанием за ложь в декларациях для должностных лиц будут общественные работы.
  • Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) обнародовало перечень должностных лиц, которые внесли недостоверные сведения в свои декларации. Больше всего в этом списке депутатов местных советов, а менее всего – нардепов.

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По материалам Finance.UA
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