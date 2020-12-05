За четыре года количество деклараций чиновников уменьшилось на 20%

Точное количество госслужащих в Украине до сих пор не известно. Ежегодно чиновники подают около миллиона деклараций. За 4 года количество людей, подавших декларации, уменьшилось на 20% с 1 098 450 в 2016 году до 873 198 в 2019.
Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными.
Причины уменьшения количества лиц, подающих декларации:
Инфографика: Опендатабот
Как отмечается, в Украине до сих пор нет единого реестра государственных служащих. НАПК не имеет доступа к такой информации, поэтому понять, сколько людей не подали декларации, невозможно.
«Сейчас за отчетностью чиновников в большей мере должны следить сами украинцы, ведь у контролирующих органов недостаточно информации для выполнения своих функций. Мы верим, что активные украинцы должны следить за чиновниками, с которыми им приходится сотрудничать, поэтому добавляем возможность следить за декларациями госслужащих в Опендатабот», – комментирует Алексей Иванкин, основатель Опендатабот.
Инфографика: Опендатабот
Как проверить, подал чиновник декларацию:
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