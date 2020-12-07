OPPO запатентовала смартфон со съемной камерой

Патентный портфель компании OPPO пополнил документ с описанием оригинального даже по меркам 2020-го дизайна нового смартфона с дисплеем без вырезов и отверстий. В качестве альтернативы подэкранной или выдвижной камере производитель выбрал сменный основной модуль, который можно использовать как независимую портативную камеру.
Согласно патентной документацией Oppo, опубликованной Всемирной организацией интеллектуальной собственности (WIPO), основная камера новинки будет выглядеть, как прямоугольный блок с двумя сенсорами и вспышкой, закрепленный в верхней части задней крышки.
Блок камеры получит собственный аккумулятор, который именно позволит использовать его отдельно от смартфона.
Изображение: 91mobiles.com
Для съемки селфи и видеозвонков модуль оборудуют коннектором USB Type-C, с помощью которого камеру можно будет прикрепить к порту на нижнем торце самого аппарата. При этом разъем будет поворотным, что упростит его крепление к задней панели смартфона.
Изображение: 91mobiles.com
Возможная дата появления коммерческой модели необычного устройства и его технические характеристики неизвестны.
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