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Samsung заявил о разработке 600-мегапиксельной фотоматрицы

Samsung заявил о разработке 600-мегапиксельной фотоматрицы

В апреле этого года глава направления сенсоров Samsung Electronics заявил о намерении компании выпустить фотоматрицы разрешением вплоть до 600 Мп, которые превзойдут по остроте зрения возможности человеческого глаза (человеческий глаз воспринимает мир с “разрешением”, эквивалентным примерно 500 миллионов пикселей).

Теперь же появились свидетельства серьезности намерений южнокорейского гиганта – проверенный сетевой инсайдер Ice Universe на днях опубликовал слайд из внутренней документации, подтверждающий факт разработки такого сенсора. Об этом сообщает портал ITC.ua.

“Судя по предоставленному инсайдером изображению, потенциальный сенсор формата 1/0,57 дюйма разрешением 600 Мп будет занимать примерно 12% задней поверхности телефона, а его толщина составит 22 мм, что более чем вдвое превышает толщину актуального сенсора 1/1,3 дюйма разрешением 108 Мп (9,1 мм)”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что когда в начале года компания Samsung ставила себе за цель создание 600-мегапиксельных сенсоров, она не уточняла их предназначение. Но если в итоге Samsung решится использовать такой сенсор в камерах смартфонов, будет интересно, каким образом она это реализует, учитывая, что нынешние модели имеют толщину корпуса около 9 мм.

“Можно вспомнить, что переход с этапа 64 Мп на 108 Мп в камерах Samsung занял всего полгода – именно сенсор такого разрешения (второго поколения) используется в актуальных флагманах Galaxy S20 Ultra и Galaxy Note20 Ultra”, – подчеркивает издание.

О сроках выпуска таких сенсоров пока данных нет, но совершенно очевидно, что выйдут они (если выйдут вообще) еще не скоро. И можно смело предположить, что до появления 600-мегапиксельных сенсоров нас ждет еще несколько поколений моделей более скоромного разрешения.

По материалам ITC.ua
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