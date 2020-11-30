Ryanair запускает рейс из Киева в Венецию

Ryanair открыл продажи билетов на маршрут Киев-Венеция с 30 марта 2021 года.
Об этом сообщает avianews.com.
График рейсов:
Рейс из украинcкой столицы Ryanair будет выполнять в отдаленный аэропорт Тревизо для лоу-костов, который расположен в 30 км от Венеции.
Новый маршрут в Украину появится после открытия базы Ryanair в Тревизо с двумя самолетами 30 марта 2021 года. Это позволит авиакомпании расширить свою сеть из этого итальянского аэропорта на 18 маршрутов — до 45 направлений.
Авиационные власти Италии и Украины в июле 2020 года сняли все ограничения на полеты между странами. Таким образом, у Ryanair не будет препятствий для получения разрешения на полеты. Однако выполнению рейсов могут помешать карантинные мероприятия, если они будут продлены. На данный момент Италия закрыта для туристов из Украины.
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