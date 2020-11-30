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Ryanair запускает рейс из Киева в Венецию

Ryanair запускает рейс из Киева в Венецию

Ryanair открыл продажи билетов на маршрут Киев-Венеция с 30 марта 2021 года.

Об этом сообщает avianews.com.

График рейсов:

  • полеты будут выполняться два раза в неделю по вторникам и субботам дочерним подразделением Malta Air;
  • вылет из Венеции в 07:15 с прилетом в Киев в 10:40;
  • обратный вылет из Киева запланирован на 11:15 с прилетом в Венецию в 12:40.

Рейс из украинcкой столицы Ryanair будет выполнять в отдаленный аэропорт Тревизо для лоу-костов, который расположен в 30 км от Венеции.

Новый маршрут в Украину появится после открытия базы Ryanair в Тревизо с двумя самолетами 30 марта 2021 года. Это позволит авиакомпании расширить свою сеть из этого итальянского аэропорта на 18 маршрутов — до 45 направлений.

Авиационные власти Италии и Украины в июле 2020 года сняли все ограничения на полеты между странами. Таким образом, у Ryanair не будет препятствий для получения разрешения на полеты. Однако выполнению рейсов могут помешать карантинные мероприятия, если они будут продлены. На данный момент Италия закрыта для туристов из Украины.

Справка Finance.ua:

  • Ryanair 3 декабря заказал дополнительно 75 самолетов Boeing 737 MAX 8200, увеличив общий твердій заказ на эту модель до 210 единиц.
  • Международный лоукостер Ryanair заявил о 226 млн евро убытков во втором квартале этого года из-за пандемии коронавируса, убытки за первое полугодие – 411 млн евро.

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По материалам Finance.UA
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