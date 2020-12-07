Обязан ли ПФ зачислять для назначения пенсии период прохождения обучения и что делать, если не засчитали

Случаи, когда при подаче документов в Пенсионный фонд Украины к пенсии не причисляют часть трудового стажа или даже периоды обучения, не единичны.
Об этом пишет Министерство юстиции.
С подобными проблемами граждане часто обращаются к юристам бесплатной юридической помощи.
Пример. Житель Днепропетровщины: мужчине отказали в зачислении в общий трудовой стаж период, во время которого он был слушателем в Днепропетровском горном институте на подготовительном отделении электротехнического факультета.
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Юрист Днепровского бюро правовой помощи подготовил исковое заявление в суд с требованием признать действия Пенсионного фонда Украины противоправными и обязать отнести к трудовой стаж мужчины вышеуказанный период обучения. Суд исковые требования удовлетворил полностью.
Обязан ли Пенсионный фонд зачислять для назначения пенсии период прохождения обучения.
Время обучения в указанных учреждениях после 1 января 2004 года (если человек не работал) не засчитывается в страховой стаж, поскольку студенты не подлежат общеобязательному государственному пенсионному страхованию.
Что делать, если соответствующий период учебы не записан в трудовой книжке.
В данном случае в орган Пенсионного фонда Украины необходимо предоставить копию диплома (удостоверения, свидетельства) о получении соответствующего образования или уточняющую справку с места учебы, которая подтвердит период обучения лица.
Если лицу отказывают в зачислении соответствующего периода в трудовой стаж. Обращаться в суд и обжаловать действия органов Пенсионного фонда Украины, обязывая их отнести соответствующий период.
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