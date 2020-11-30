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Wizz Air будет работать на чартерном рынке

Wizz Air будет работать на чартерном рынке

Wizz Air начал принимать заявки на выполнение внутренних и международных чартерных рейсов.

Об этом пишет avianews.com.

Лоу-кост готов совершать перевозки на самолетах Airbus A320 и A321 вместимостью до 239 пассажиров как на рынках своего присутствия, так и за их пределами.

Для кого доступна услуга:

  • для корпоративных и поощрительных поездок, туров со многими остановками и рейсов для возвращения граждан из-за рубежа с возможностью полностью подстраивать сервис под нужды заказчика.

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Клиенты Wizz Air смогут выбрать необходимый маршрут и время выполнения рейсов.

Персонализированные чартерные авиаперевозки дополняют перелеты, которые уже выполняет Wizz Air для возвращения граждан различных стран из-за рубежа. С марта авиакомпания совершила более 50 таких рейсов и вернула домой больше 3600 пассажиров.

Туристическое страхование

По материалам Finance.UA
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