Самые прибыльные аэропорты для Wizz Air

Стало известно, на каких аэропортах больше всего заработала лоукост-авиакомпания Wizz Air.

Об этом сообщает anna.aero, передает avianews.com.

Топ -10 самых прибыльных аэропортов Wizz Air обеспечили лоукосту прибыль в 321 млн евро с апреля 2019 года по март 2020 года.

На этих воздушных воротах авиакомпания сосредоточила 3/4 всех своих перевозок. При этом рентабельность составила 16%.

Список аэропортов Wizz Air по размеру полученной прибыли (рентабельность в %):

Лутон: 57,88 млн евро (12,04%)

Бухарест: 43,14 млн евро (14,15%)

Клуж-Напока: 30,76 млн евро (20,19%)

Варшава:29,48 млн евро (14,93%)

Будапешт: 27,99 млн евро (7,62%)

Тель-Авив: 27,73 млн евро (20,55%)

Гданьск: 26,23 млн евро (17,33%)

София: 24,97 млн евро (15,41%)

Катовице: 23,49 млн евро (17,3%)

Эйндховен: 19,41 млн евро (19,09%)

Барселона: 17,23 млн евро (18,34%)

Вильнюс: 16,78 млн евро (21,5%)