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Самые прибыльные аэропорты для Wizz Air

Самые прибыльные аэропорты для Wizz Air

Стало известно, на каких аэропортах больше всего заработала лоукост-авиакомпания Wizz Air.

Об этом сообщает anna.aero, передает avianews.com.

Топ -10 самых прибыльных аэропортов Wizz Air обеспечили лоукосту прибыль в 321 млн евро с апреля 2019 года по март 2020 года.

На этих воздушных воротах авиакомпания сосредоточила 3/4 всех своих перевозок. При этом рентабельность составила 16%.

Список аэропортов Wizz Air по размеру полученной прибыли (рентабельность в %):

Лутон: 57,88 млн евро (12,04%)
Бухарест: 43,14 млн евро (14,15%)
Клуж-Напока: 30,76 млн евро (20,19%)
Варшава:29,48 млн евро (14,93%)
Будапешт: 27,99 млн евро (7,62%)
Тель-Авив: 27,73 млн евро (20,55%)
Гданьск: 26,23 млн евро (17,33%)
София: 24,97 млн евро (15,41%)
Катовице: 23,49 млн евро (17,3%)
Эйндховен: 19,41 млн евро (19,09%)
Барселона: 17,23 млн евро (18,34%)
Вильнюс: 16,78 млн евро (21,5%)

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По материалам Економічна Правда
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