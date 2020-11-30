Помощь бизнесу: требования и условия получения выплат

Верховная Рада в целом одобрила законопроект №4429, согласно которому физические лица-предприниматели в Украине получат по 8 тысяч гривен выплат.

Гетманцев отметил, что для получения выплат ФЛП должен соответствовать критериям, которые определены в законе.

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“Там есть условия для их выплаты. ФЛП должен соответствовать критериям, которые определены в законе. Он должен быть зарегистрирован более трех месяцев, его деятельность должна быть в соответствии с КВЭД (классификатор видов экономической деятельности, – ред.). Тогда он заполняет анкету и через “Дію” подает ее и получает доход”, – рассказал нардеп.

Условия получения выплат. Наемным работникам предоставят 8 тысяч гривен помощи при условии:

основной вид деятельности их работодателя по состоянию на 31 октября 2020 года соответствует правительственному перечню тех, чья работа была остановлена;

за 3 квартал 2020-го работодатель начислял ЕСВ ;

средняя зарплата не превышает 30 тысяч гривен;

не работают по совместительству.

Для ФЛП закон также установил требования по получению выплат:

регистрация более 3 месяцев;

в 2020 году уплатили ЕСВ за себя меньше, чем за 3 месяца;

основной вид деятельности по состоянию на 31 октября соответствует перечню Кабмина тех, чья работа была остановлена;

если они не являются ФЛП и работником одновременно.

Однако такое пособие не предоставляется, если есть долг по ЕСВ.

Как получить выплату. В законе указаны несколько видов выплат для ФЛП и их наемных работников. Выплаты проводят на основании их заявлений в электронной форме, поданных через Единый государственный веб-портал электронных услуг (“Дія”).

В заявлении о выплате единовременной материальной помощи застрахованным лицам нужно указать:

фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серию (при наличии) и номер паспорта (для физлиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов и официально уведомили об этом соответствующий контролирующий орган и имеют отметку в паспорте);

адрес местожительства;

подтверждение соответствия застрахованного лица положениям этого закона;

номер банковского счета для выплаты помощи – по стандарту IBAN .

Перечислять средства для этой выплаты будет Пенсионный фонд по спискам на выплату, предоставленным Минцифры.

Согласно закону, ПФУ подает списки на выплату уполномоченному Кабмином банку для проведения платежей. Тот же перечисляет средства застрахованным лицам не позднее следующего операционного дня после их поступления.

Выплата должна поступить на банковский счет (в формате IBAN), указанный в заявлении застрахованного лица.

Решение о выплате или отказе в выплате такого пособия будут принимать терорганы Минэкономразвития. Они же будут производить выплаты.

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