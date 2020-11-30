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В Чехии изобрели бумагу, которая способна уничтожить коронавирус

В Чехии изобрели бумагу, которая способна уничтожить коронавирус

Эпидемия коронавируса стала вызовом для всего человечества. Помимо фармацевтических компаний, которые бьются над разработкой эффективной вакцины, ученые ищут альтернативные способы противодействию пандемии.

Так, изобретатели в Чехии заявили о новом специальном составе бумаги, который обладает антисептическими свойствами — материал способен уничтожать бактерии и вирусы, попадающие на его поверхность.

Ученые предполагают, что такая бумага будет востребована при изготовлении денежных купюр, документов, билетов и проч. Новая бумага обладает антибактериальными свойствами. Секрет новой бумаги в том, что ее пропитывают наряду с химическими веществами наночастицами серебра и цинка.

Материал, по заявлению изобретателей, совершенно безопасен для человека. “В течение одной минуты с ее поверхности исчезает 99% микробов”, – рассказал один из разработчиков Иржи Собек. По его словам, разработка велась несколько лет. Дополнительные испытания новой бумаги дали удивительный результат — в течение 10 минут погибло 70% частиц коронавируса, а всего за полчаса они исчезли полностью. Чехия настроена произвести первую партию бумаги в размере 10 тонн в ближайшее время.
По материалам Комментарии
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