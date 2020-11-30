В Чехии изобрели бумагу, которая способна уничтожить коронавирус

Эпидемия коронавируса стала вызовом для всего человечества. Помимо фармацевтических компаний, которые бьются над разработкой эффективной вакцины, ученые ищут альтернативные способы противодействию пандемии.
Так, изобретатели в Чехии заявили о новом специальном составе бумаги, который обладает антисептическими свойствами — материал способен уничтожать бактерии и вирусы, попадающие на его поверхность.
Ученые предполагают, что такая бумага будет востребована при изготовлении денежных купюр, документов, билетов и проч. Новая бумага обладает антибактериальными свойствами. Секрет новой бумаги в том, что ее пропитывают наряду с химическими веществами наночастицами серебра и цинка.Материал, по заявлению изобретателей, совершенно безопасен для человека. “В течение одной минуты с ее поверхности исчезает 99% микробов”, – рассказал один из разработчиков Иржи Собек. По его словам, разработка велась несколько лет. Дополнительные испытания новой бумаги дали удивительный результат — в течение 10 минут погибло 70% частиц коронавируса, а всего за полчаса они исчезли полностью. Чехия настроена произвести первую партию бумаги в размере 10 тонн в ближайшее время.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Бесплатные платежные карты могут исчезнуть в УкраинеВчера, 19:02 - 4765 34
Украинцам пересчитают тарифы на отопление и введут новые абонплатыВчера, 17:00 - 7316 17
Стоимость 1 км текущего среднего ремонта дорог в 2020 году выросла в 2 раза - CoST Ukraine10 ч. назад - 509 4
Получателей субсидий намерены проверить (методика)Вчера, 14:00 - 13600 4
Рада вернула уголовную ответственность за недостоверное декларирование3 ч. назад - 311 3
Бесплатные платежные карты могут исчезнуть в УкраинеВчера, 19:02 - 4765 34
Какие права есть у водителя при общении с полицейским11 ч. назад - 1825
Какие доходы придется задекларировать, чтобы получить субсидию (список)7 ч. назад - 1795
В Минздраве уточнили, когда в Украине планируют вводить жесткий карантин8 ч. назад - 1321 2
Межбанк: закончится ли аттракцион щедрости со стороны Нафтогаза8 ч. назад - 1216
Ученый подсчитал стоимость планеты Земля30.11.2020, 12:55 - 1752 3
МАЗ представил электрический грузовик (фото)27.11.2020, 11:34 - 3056 6
В США разработана уникальная модель сердца25.11.2020, 14:23 - 977
Toyota запатентовала дрон для заправки автомобилей прямо в дороге20.11.2020, 12:10 - 1778 2
Во Франции официально запустили 5G18.11.2020, 13:10 - 1465 12