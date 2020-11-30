Еще в одной стране полностью запретят машины с ДВС в пользу электромобилей

Япония планирует запретить использование машин с ДВС и полностью перейти на электромобили.
Об этом сообщила японская телекомпания NHK.
Этот шаг последовал за недавним обещанием премьер-министра Японии Эсихиде Суги сократить выбросы углерода в стране до нуля до 2050 года. Разработкой законопроекта займется японское Министерство экономики, промышленности и торговли. Проект обещают представить до конца нынешнего года.
Если запрет введут, уже через 10-15 лет в стране будет разрешено продавать только электрифицированные и гибридные автомобили, а машины с традиционными ДВС окажутся “вне закона”.
В теории под запрет могут попасть двигатели внутреннего сгорания, использующие синтетическое горючее, получаемое за счет экологически чистой энергии. Также очевидно, что запрет не коснется водородных автомобилей, в которых топливо используется для выработки электроэнергии и питания электромотора.
Ожидается, что в Японии доля электромобилей вырастет до 55% в 2030 году, говорится в отчете Boston Consulting Group. Увеличение доли продаж электромобилей обусловлено снижением стоимости аккумуляторов.
Если сообщение подтвердится, Япония станет второй страной из клуба “Большой семерки”, которая официально откажется от бензиновых машин в пользу электромобилей. В прошлом месяце власти Великобритании официально объявили о запрете продажи бензиновых и дизельных автомобилей с 2030 года, а гибридов – с 2035 года.
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