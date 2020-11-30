Реформа пенсионной системы: почему некоторые работодатели не выживут

Каждого работающего украинца могут заставить откладывать себе деньги на старость. В парламенте уже лежит законопроект о накопительной пенсионной системе.

Об этом пишет сайт «Сегодня».

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Парламент хочет изменить пенсионную систему. Это второй уровень – накопительного страхования, объясняет председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты ветеранов Галина Третьякова.

Вы будете свои собственные средства отчислять на свое собственное пенсионное обеспечение. То есть с каждой зарплаты придется отдавать часть в специальные Пенсионные фонды. Наименьший вклад – один процент от заработка, работодатель всегда будет платить на 1% больше. То есть – минимум 2%.

Новая пенсионная система хоть и назрела, все же должна быть реальной, говорят сами нардепы.

“Не ценой нагрузки на бизнес. Потому что сегодня и так предприятиям, субъектам хозяйствования чрезвычайно трудно в нынешних экономических условиях”, – говорит Алексей Гончаренко, нардеп из фракции “Европейской солидарности”.

Эксперты говорят: если вводить новые платежи, то следовало бы урезать взносы в старые фонды.

“Мы уменьшаем на соответствующий процент единый социальный взнос, например на 2%. И соответственно на 1% мы уменьшаем налог на доход физических лиц. И таким образом мы не увеличиваем налогообложения ни одних, ни других, это с одной стороны. Но с другой стороны вводим механизм второго уровня пенсионного обеспечения”, – объясняет экономический эксперт Василий Фурман.

А еще нужны гарантии, что негосударственные пенсионные фонды учтут инфляцию в течение всех последующих лет и переиндексируют взносы. Пока этого в законопроекте нет, поэтому деньги могут превратиться в бумагу. К тому же, люди должны быть уверены, что частный фонд не исчезнет вместе с деньгами – убежден экс-министр экономики Тимофей Милованов.

“Государство должно четко на таком рабочем уровне отработать, чтобы они были прозрачны, некоррумпированы и чтобы им доверяли. Недостаточно просто сделать хороший фонд. Еще нужно все общество убедить, что этот фонд работает хорошо, чтобы к нему появилось доверие”, – считает Милованов.

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