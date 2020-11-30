Межбанк: сегодня победили "крепкие нервы"

Похоже, начало декабря порядком потреплет нервы как банкам и их валютным дилерам, так и самим клиентам. Как мы и предупреждали в утреннем прогнозе – противостояние курсовых интересов крупных покупателей и продавцов было главным драйвером и мотиватором валютного рынка в этот четверг. Причем сегодня сказать у кого оказались крепче нервы и кто “победил” в этом противостоянии, мы не можем. Так как после постепенного роста котировок доллара до середины дня – к концу сессии на уже вялом рынке остались одни спекулянты и они опять откровенно играли “на понижение”.

В итоге – доллар с утренних 28,27/28,29 гривен к концу сессии незначительно просел до 28,255/28,28 гривен. А по евровалюте сработал международный фактор роста курса евро относительно доллара до уровней 1,217, что привело и украинский межбанк к росту евро относительно гривны до 34,3524/34,3828 в конце сессии.

НБУ на рынок не выходил, хотя в первые несколько часов торгов и мог бы выкупить ситуативный избыток предложения. Видимо Нацбанк пока не может определиться для себя, что ему важнее – относительное укрепление гривны на небольшой период времени или все же пополнение резервов на $ 30-60 млн. Он мог бы их выкупить за последние два дня на межбанке, но при этом сохранил бы тенденцию по дальнейшей девальвации нацвалюты.

Ход торгов:

С самого утра предложение превышало спрос так как покупатели не спешили заключать сделки, предпочитая посмотреть – не продлиться ли проседание котировок. Когда поняли, что особого снижения нет и вышли на торги – курс постепенно пошел вверх. Теперь уже продавцы не торопились с продажами, надеясь на взлет курса.

В итоге, на 11:00 доллар вырос с 28,27/28,29 до 28,275/28,295 гривен, а к 12 часам – до 28,32/28,335. В этот период уже все участники рынка активно работали на межбанке и в конечном итоге спрос спровоцировал рост котировок до 28,33/28,345 к обеду и после него.

После 14 часов на торгах было все меньше реальных покупателей при наличии еще продавцов, которым надо было закрыть все свои объемы. Этим воспользовались спекулянты и опять стали откровенно занижать котировки. Результат – формальное проседание доллара до 28,25/28,27 на 16 часов и закрытие сессии по доллару на уровне 28,255/28,28 гривен.

Главные события 3 декабря на межбанке:

1. Незначительное укрепление гривны. Доллар подешевел с утренних 28,27/28,29 до 28,255/28,28 гривен к концу дня.

2. Нацбанк не выходил на рынок.

3. Справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на уровне 28,2931 гривен, а официальный на 4 декабря установлен на отметке 28,3038 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 28,30 / 28,32

евро – 34,39 / 34,41

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2152 / 1,2154

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