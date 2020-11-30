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Как получить компенсацию за лечение от коронавируса - ответ МОЗ

Как получить компенсацию за лечение от коронавируса - ответ МОЗ

Если врач назначил лечение от коронавирусной болезни амбулаторно – дома на самоизоляции, то можно получить компенсацию за лекарства. Для этого нужно сохранить все чеки и результат теста на COVID-19.

Об этом рассказали в контакт-центре по вопросам коронавируса Министерства здравоохранения Украины, пишет “Сегодня”.

“Если у вас есть все чеки, то вы имеете право вернуть деньги за лечение. Для компенсации стоимости лечения вам нужно подать заявление и копию чеков в районное управление труда и соцзащиты. То есть вам нужны копии чеков, результат теста, что у вас действительно был коронавирус, и следует написать заявление. Контакты можно найти на сайте eHealth”, – рассказала оператор контакт-центра.

Также больной коронавирусом, если лечится дома, имеет право на 2 часа выходить на улицу. Однако запрещается заходить в магазин и другие людные помещения.

Справка Finance.ua:

  • Заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Руслан Кучер сообщил, что в приложении “Действуй дома”, предназначенном для самоизоляции больных COVID-19 людей или тех, у кого есть подозрение на коронавирус, сделали обновления. В частности, добавили функцию информирования о контактных лицах.
  • После ужесточения карантина на компенсацию от государства в связи с локдауном смогут рассчитывать наемные работники, которые работают не только по трудовой книжке, но и по трудовому договору.

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По материалам Сегодня
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