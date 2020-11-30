Как получить компенсацию за лечение от коронавируса - ответ МОЗ

Если врач назначил лечение от коронавирусной болезни амбулаторно – дома на самоизоляции, то можно получить компенсацию за лекарства. Для этого нужно сохранить все чеки и результат теста на COVID-19.
Об этом рассказали в контакт-центре по вопросам коронавируса Министерства здравоохранения Украины, пишет “Сегодня”.
“Если у вас есть все чеки, то вы имеете право вернуть деньги за лечение. Для компенсации стоимости лечения вам нужно подать заявление и копию чеков в районное управление труда и соцзащиты. То есть вам нужны копии чеков, результат теста, что у вас действительно был коронавирус, и следует написать заявление. Контакты можно найти на сайте eHealth”, – рассказала оператор контакт-центра.
Также больной коронавирусом, если лечится дома, имеет право на 2 часа выходить на улицу. Однако запрещается заходить в магазин и другие людные помещения.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Подтверждение дохода при покупке квартиры7 ч. назад - 22850 6
Еще в одной стране полностью запретят машины с ДВС в пользу электромобилейПозавчера, 23:45 - 4787 3
Назначение пенсии лицам с инвалидностью (стаж, возраст)Вчера, 09:05 - 30729 3
Украинцы несут валюту в банки9 ч. назад - 2178 1
Украина и Швейцария запускают совместное производство бюджетных аппаратов ИВЛВчера, 23:00 - 412 1
Подтверждение дохода при покупке квартиры7 ч. назад - 22850 6
Пять ошибок, которые разрушают семейный бюджет (инфографика)7 ч. назад - 5340
Через какое время аннулируется административное взыскание за нарушение ПДД4 ч. назад - 3041
Налог на Google: сколько денег техногигант приносит разным странам (инфографика)Вчера, 17:02 - 2256
Украинцы несут валюту в банки9 ч. назад - 2178 1
Сингапур первым в мире одобрил продажу выращенного в лаборатории мяса (фото)Вчера, 11:00 - 266
Ученый подсчитал стоимость планеты Земля30.11.2020, 12:55 - 2035 3
МАЗ представил электрический грузовик (фото)27.11.2020, 11:34 - 3199 6
В США разработана уникальная модель сердца25.11.2020, 14:23 - 1062
Toyota запатентовала дрон для заправки автомобилей прямо в дороге20.11.2020, 12:10 - 1865 2